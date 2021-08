El G7 insta a los talibán al cumplimiento de los DDHH antes de cualquier concesión de legitimidad

Pide un acuerdo político inclusivo y hace hincapié en la protección de mujeres, niñas y población vulnerable

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El G7 ha instado este martes a los talibán a que cumplan con los Derechos Humanos "en todas las circunstancias" antes de cualquier asomo de concesión de legitimidad y pedido un acuerdo político "inclusivo" con la estabilidad de Afganistán en mente.

"La legitimidad de cualquier futuro gobierno (en Afganistán) depende del enfoque que adopte ahora para cumplir sus obligaciones y compromisos internacionales para garantizar un Afganistán estable", ha sentenciado el G7 en su declaración final de su reunión de este martes, donde los líderes mundiales han expresado su "profunda preocupación" por la situación en el país.

Al encuentro virtual han acudido el presidente de EEUU, Joe Biden, el primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro italiano, Mario Draghi, la canciller alemana, Angela Merkel, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En representación de las instituciones internacionales, han participado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Al término del encuentro, en su nota final, G7 ha pedido "calma y moderación para garantizar la seguridad de los ciudadanos afganos e internacionales vulnerables" durante el proceso de evacuación del país y ha instado a los talibán que respeten especialmente los derechos de las mujeres, las niñas y los grupos minoritarios, así como que impidan la propagación de focos terroristas.

"Afganistán nunca debe volver a convertirse en un refugio seguro para el terrorismo ni en una fuente de ataques terroristas contra otros", según el G7, antes de exigir a los talibán que permitan "el acceso humanitario irrestricto e incondicional"; y combatan "eficazmente el tráfico de personas y de drogas.

"Como parte de eso, cooperaremos juntos con la ONU y con los países vecinos y otros países de la región en el apoyo a los refugiados afganos y las comunidades de acogida como parte de una respuesta regional coordinada a largo plazo", reza el comunicado.

"Juzgaremos a las partes afganas por sus actos, no por sus palabras. En particular, reafirmamos que los talibán serán responsables de sus acciones para prevenir el terrorismo, los Derechos Humanos, en particular los de las mujeres, las niñas y las minorías, y la búsqueda de un arreglo político inclusivo en el Afganistán", termina la nota de la reunión.