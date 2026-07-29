Gabón y Guinea Ecuatorial firman un acuerdo para zanjar su disputa territorial sobre tres islas

Firma del acuerdo entre Guinea Ecuatorial y Gunea en Adís Abeba sobre la disputa territorial de tres islas - MINISTERIO DE EXTERIORES DE GUINEA ECUATORIAL

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Gabón y Guinea Ecuatorial han firmado un acuerdo que pone fin al conflicto territorial sobre las islas de Mbañe, Cocoteros y Conga después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano de la ONU para dirimir disputas entre Estados, respaldara a Malabo en mayo de 2025.

El ministro de Exteriores de Guinea Ecuatorial, Simeon Oyono Esono Angue, y el jefe del Consejo Constitucional de Gabón, Dieudonné Aba'a Owono, firmaron en una ceremonia celebrada en la víspera en la sede de la Unión Africana en Adís Abeba un acuerdo por el que ambos países se comprometen a respetar la decisión de la CIJ.

"El acuerdo refleja un compromiso compartido con el diálogo, la cooperación, la buena vecindad y la resolución pacífica de controversias, en el espíritu de la unidad africana", ha declarado el presidente de la Unión Africana, Mahmud Ali Yusuf, en un comunicado.

En la misma línea se ha pronunciado Owono, quien ha expresado que el acuerdo es "un acto de confianza mutua y un firme compromiso político con la preservación de la paz en África central". "En un contexto continental marcado por múltiples desafíos de seguridad, este enfoque demuestra que el diálogo y la cooperación siguen siendo los instrumentos más eficaces para prevenir tensiones", ha dicho.

Por su parte, el titular de Exteriores ecuatoguineano ha apuntado que el acuerdo sirve para "demostrar que los Estados vecinos pueden acatar una decisión judicial internacional con serenidad, responsabilidad y buena fe, manteniendo al mismo tiempo un respeto absoluto tanto por las instituciones internacionales como por las africanas". "África nos observa. El mundo nos observa. Nuestros pueblos nos observan", ha expresado.

La decisión de la CIJ se basó en la Convención Especial para la Delimitación de las Posesiones Francesas y Españolas en África Occidental, las costas del Sáhara y el Golfo de Guinea, firmada en París el 27 de junio de 1900. El texto fija la frontera terrestre entre los dos países, que sirve como punto de partida de la frontera marítima que separa las aguas territoriales, explicó la corte.

Ambos países acordaron someterse al arbitrio de la CIJ y presentaron el caso en marzo de 2021. Malabo defendía la validez del Tratado de París de 1900, mientras que Gabón se amparaba en la Convención de Bata de 1974. La CIJ ha concluido que la Convención de Bata "no es un tratado que establezca derecho en las relaciones" bilaterales.

Gabón, sin embargo, ha destacado de la sentencia que al considerar la Convención Franco-Española de 1900 como documento válido final, la frontera terrestre deja de ser el río Kyé y pasa a convertirse en una frontera lineal, por lo que "varios territorios actualmente ecuatoguineanos en Ebebiyin y Mongomo pasarán a ser gaboneses".