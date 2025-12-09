Ghali pide a España que "asuma sus responsabilidades" en Sáhara Occidental en vez de "plegarse al chantaje" de Marruecos

Archivo - El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali - STR/dpa - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha reclamado al Gobierno de España que "asuma sus responsabilidades" en el Sáhara Occidental "en lugar de plegarse a un chantaje humillante" por parte de Marruecos, antes de afirmar que la "postura expansionista" de Rabat supone "una amenaza" para el propio país europeo.

"El pueblo sahararui sigue esperando que España, potencia administradora 'de iure' del territorio, asuma sus responsabilidades en la culminación de la descolonización en lugar de plegarse a un chantaje humillante y un sesgo flagrante a favor de la codiciosa postura expansionista de Marruecos, que amenaza a todos los vecinos del reino, incluido España", ha dicho.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

Asimismo, Ghali ha pedido a la Unión Europea que "deje de eludir vergonzosamente" los fallos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) relativos a la explotación de los recursos saharauis, en un momento en el que el grupo se prepara para presentar un recurso relacionado con el último acuerdo comercial entre el bloque y Marruecos.

"La UE está más obligada que nadie a respetar el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y el propio derecho europeo, y a dejar de eludir vergonzosamente las resoluciones para aprobar acuerdos con Marruecos que permiten saquear y robar las riquezas del pueblo saharaui, único soberano del Sáhara Occidental", ha zanjado, según el portal saharaui de noticias SPS.

El asesor especial de la Presidencia sahararui, Buchraya Bachir, encargado además de Recursos Naturales y Asuntos Jurídicos, adelantó la semana pasada que el Frente Polisario presentará "antes de que finalice el año" un nuevo recurso ante el TJUE contra el citado acuerdo comercial, que incluye explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.