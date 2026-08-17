Ghana pide a Rusia frenar el reclutamiento ilegal de jóvenes para combatir en la guerra en Ucrania

El ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, durante una rueda de prensa en Moscú. - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, ha reclamado este lunes a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, el cese del reclutamiento ilegal de jóvenes ghaneses para combatir en el frente de Ucrania.

"En nuestro encuentro bilateral he sacado el tema de jóvenes ghaneses que son reclutados para la guerra en Ucrania. Estamos viendo un aumento de las bajas, con 62 muertos y otros 15 que están desaparecidos", ha señalado el titular de Exteriores ghanés en rueda de prensa junto a Lavrov, tras incidir en que se lleva de Moscú el compromiso de trabajar conjuntamente contra el reclutamiento "ilegal".

Okudzeto Ablakwa ha señalado que está práctica se realiza a espaldas de ambos gobiernos y es un asunto que preocupa en el seno de la sociedad ghanesa. "He recibido una respuesta muy alentadora del ministro Lavrov y seguiremos trabajando juntos contra estos canales ilegales", ha recalcado.

Este punto ha sido el más crítico del ministro de Exteriores de Ghana con su homólogo de Rusia, en una rueda de prensa en la que ha valorado el papel de Moscú para "estabilizar la situación en la región del Sahel".

Según ha dicho, la situación debe ser liderada por naciones africanas pero es necesario el respaldo de actores internacionales a los que se les reclama apoyo. "Está claro que necesitamos socios internacionales ante lo que vemos como el epicentro del terrorismo global. No podemos centarnos solo en unos países, así que agradecemos la contribución de Rusia y del Africa Corps, para asistir en una estrategia liderada por África", ha incidido sobre el rol de Rusia en países como Burkina Faso, Malí o Níger, todos liderados por juntas militares surgidas de golpes militares.

En este sentido, el titular de Exteriores ghanés ha recalcado que el continente no ve a Rusia como un actor que interfiere sino como un "importante socio que ha sido invitado y ayuda con la situación".

El fin del reclutamiento de africanos en el contexto de la guerra es un asunto que varios países del continente han exigido en sus contactos bilaterales con Rusia.

El pasado marzo, Nairobi y Moscú acordaron poner fin al reclutamiento de ciudadanos kenianos para combatir en la guerra de Ucrania después de que Kenia cifrara en más de 1.000 los ciudadanos que viajaron a Rusia bajo la promesa de obtener contratos bien remunerados y que acabaron implicados en el conflicto.