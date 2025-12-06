El giro de un lord conservador regala al ultranacionalista Reform UK su primer escaño en la Cámara de los Lores

Nigel Farage (I) y Malcolm Offord - REFORM UK / X

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ultranacionalista partido británico Reform UK, abanderado del movimiento antiinmigración en Reino Unido y, ahora mismo, formación destacada en las encuestas, se ha hecho este sábado con su primer escaño en la Cámara de los Lores, en la cámara alta del Parlamento, tras la incorporación a sus filas del hasta ahora representante conservador Malcolm Offord.

Offord, político y financiero escocés, es lord vitalicio en la cámara desde 2021 y ahora ha anunciado su incorporación a Reform UK Scotland durante el mitin del partido en Falkirk, tal y como ha hecho saber la formación en un comunicado. "Estoy encantado de unirme al partido. Tenemos unas elecciones importantes en mayo del año que viene. Escocia necesita reformas y las reformas están llegando a Escocia", ha celebrado Offord en su cuenta de la red social X.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, ha aplaudido "un acto valiente e histórico" que impulsará a la sección escocesa del partido "a un nuevo nivel".

Los lores de la Cámara son designados, no elegidos, y su función es examinar las acciones y políticas del gobierno, aunque tienen un poder limitado para bloquear la legislación.

Reform UK, que actualmente cuenta con escasa representación en la Cámara baja de los Comunes, compuesta por 650 miembros, lleva semanas superando a los partidos políticos tradicionales en las encuestas de opinión debido a su línea dura sobre la inmigración.

Farage ha negado los informes que apuntan a un pacto electoral con los conservadores, y prometido que derrotará al, ahora mismo, principal partido de la oposición británica en las urnas.

Sin embargo, el líder ultranacionalista y uno de los grandes impulsores del Brexit ha vuelto a encontrarse en las últimas semanas en el centro de la polémica después de que antiguos compañeros de estudios denunciaran su clara exhibición de tendencias racistas y de extrema derecha. Su excompañero Jean-Pierre Lihou, de 61 años, denunció que Farage cantaba canciones antisemitas a sus compañeros judíos y tenía "un gran problema con cualquiera que se llamara Patel".