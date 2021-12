El gobernador de Kentucky pronostica entre 70 y 100 fallecidos al paso de los tornados por el oeste del estado

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado norteamericano de Kentucky, Andy Besehar, ha anticipado que entre 70 y 100 personas habrían fallecido por el devastador paso de una ola de tornados por el oeste de la región, en lo que se trataría de una de las mayores tragedias climatológicas registradas en la historia reciente del país.

Así lo ha hecho saber el gobernador en declaraciones a la cadena filial de la CBS, la WLKY, donde hace unas horas ya avanzaba que el número de fallecidos probablemente superaría "con creces" el medio centenar.

This just happened in Bowling Green, Kentucky. News station reporting live about a tornado approaching and the feed cut out shortly after this. Scary sight. pic.twitter.com/naDWqddAWD