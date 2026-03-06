El gobernador prorruso de la región ucraniana de Jersón denuncia dos muertos y 12 heridos en un ataque de Kiev

Archivo - Una escena después de un ataque con drones por parte de las fuerzas ucranianas en Jersón - Europa Press/Contacto/Kherson Region Governor Pres

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades prorrusas de la provincia parcialmente ocupada de Jersón han denunciado este viernes la muerte de dos personas en un ataque con drones del Ejército de Ucrania que ha dejado asimismo doce heridos.

El gobernador de Jersón, Vladimir Saldo, ha confirmado un balance "preliminar" en Telegram, donde ha incidido en que "todas" las víctimas eran civiles y ha transmitido sus "más sinceras condolencias" a familiares y seres queridos de los afectados.

Así ha indicado que todos los heridos están siendo atendidos en el Hospital del Central de Oleshki, muy próxima a la ciudad de Jersón, a excepción de dos de ellos que se encuentran en estado "grave" y han sido trasladados al Hospital del Distrito Central de Skadovsk, a 62 kilómetros al sur de la capital provincial.

Saldo, impuesto desde Moscú para liderar la región meridional ucraniana, ha denunciado que las fuerzas ucranianas han realizado hasta "cuatro lanzamientos consecutivos" de drones "directamente" sobre un grupo de personas que esperaban a la apertura de un mercado en sus inmediaciones.

Jersón es una de las provincias del este y sureste de Ucrania que han sido mayoritariamente ocupadas por Rusia desde el inicio de la invasión hace ahora cuatro años y en las que se celebró en septiembre de 2022 un referéndum de anexión a Rusia, aunque sin reconocimiento de la comunidad internacional.

NUEVE HERIDOS EN SEBASTOPOL POR OTRO BOMBARDEO UCRANIANO

Unas horas antes, el también prorruso gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev, ha informado de otro bombardeo sobre la principal ciudad de la península de Crimea --anexionada por Rusia-- en la han resultado heridas nueve personas, si bien no se han registrado víctimas mortales.

De ellos, seis, "incluidos tres niños", han sido trasladados a hospitales "con diversas laceraciones", mientras que otras tres personas "han sufrido heridas leves y se han negado a ser hospitalizadas".

"Un edificio de apartamentos de cinco plantas en la calle Yefremova ha sufrido graves daños" después de que "un dron derribado se estrellara cerca del edificio, cargado con cartuchos y explosivos", ha afirmado el dirigente regional en su canal de Telegram, donde Razvozhaev ha denunciado que "una vez más, los civiles han sido el objetivo de los nazis ucranianos".