El Gobierno argentino denuncia una maniobra electoral "orquestada" tras filtrarse grabaciones de Karina Milei

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, ha sido la protagonista de una nueva filtración de audios --tras la publicación de varias grabaciones que certificarían una trama de corrupción en el seno del Gobierno argentino-- y el Ejecutivo argentino ha calificado de "escándalo" esta difusión a las puertas de elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Dos nuevos audios han sido publicados por el canal de streaming Carnaval --el mismo que ya difundió la anterior batería de audios-- atribuidos a la presidenta de La Libertad Avanza (LLA) y hermana del mandatario argentino, Javier Milei, que formarían parte de una grabación de 50 minutos en la que --hasta donde se conoce-- la política solo habla de cuestiones menores de su partido y otros asuntos no relacionados con la supuesta red de sobornos del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

A pesar de la intranscendencia de las declaraciones de Karina Milei, el Gobierno argentino ha mostrado su preocupación por la existencia de grabaciones a altos cargos del Ejecutivo. "Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", ha indicado el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Si bien Adorni no ha confirmado la veracidad de los audios, ha asegurado que se trata de una "operación orquestada", a apenas ocho días de la celebración de elecciones en la provincia de Buenos Aires, "con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral".

Karina Milei se vio obligada este viernes a acortar una actividad prevista para respaldar al candidato de su partido a la Gobernación de Corrientes, Claudio Lisandro Almirón, en la que también estuvo acompañada por el presidente del Congreso, Martín Menem.

El canal de Streaming Carnaval ya difundió hace varios días audios en los que Diego Spagnuolo admitía la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucraría al jefe del Estado y a su hermana, así como al asesor de Karina, Eduardo 'Lule' Menem, y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker.

El letrado Gregorio Dalbón, que ha representado a la expresidenta Cristina Fernández en causas anteriores, presentó una denuncia en base a estas filtraciones en las que se detalla un entramado "de cobro y pago de sobornos relacionados con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos".

"A Karina le llega el tres por ciento y el uno por ciento se va en la operatoria", agrega Spagnuolo, mientras que en otro fragmento de la grabación aseguraba que era él quien hablaba con el presidente. "Tengo todos los 'WhatsApp' de Karina. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita (dinero) a los prestadores", añadía.