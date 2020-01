El Gobierno de Bolivia avisa de que acudirá al TSE e impugnará la candidatura de Morales para las elecciones

Publicado 31/01/2020 4:11:27 CET

El Gobierno de Bolivia ha avisado este jueves de que pretende acudir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) e impugnar la candidatura del expresidente del país Evo Morales a diputado o senador para las elecciones del 3 de mayo.

"Nosotros, en todo caso, lo vamos a denunciar ante el TSE, él no está habilitado, ese poder no es válido para nuestro criterio, estamos haciendo los análisis jurídicos y mañana (este viernes) o el lunes, a más tardar, vamos a impugnar aquello", ha asegurado el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo.

Morales otorgó este miércoles un poder especial a su abogado, Wilfredo Chávez, y a su exjefa de gabinete, Patricia Hermosa, para ser inscrito como diputado o senador por el partido Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones.

"Me parece un exabrupto (...), el señor Morales no puede estar habilitado, es un perseguido por la Justicia", ha criticado Murillo, haciendo referencia a que los requisitos del TSE para ser inscrito como candidato a las elecciones establecen no tener cargos penales ni sentencias condenatorias en materia penal.

En este contexto, sobre Morales pesa una orden de captura emitida por la Fiscalía boliviana por los cargos de sedición y terrorismo, delitos de los que se le acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas que tuvieron lugar tras las elecciones del 20 de octubre en el país. No obstante, no hay sentencia sobre ninguno de estos delitos.

Así, el ministro de Gobierno boliviano ha reiterado que la intención de Morales es una "cobardía". "Después de haber ordenado asesinar y matar a bolivianos querer volver como diputado o senador desde afuera, realmente Evo Morales no tiene límites en el manejo sucio de la política, es la antítesis de la política, da vergüenza a los políticos", ha zanjado.

Morales dimitió el 10 de noviembre después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones del 20 de octubre. Actualmente se encuentra en Argentina en calidad de refugiado.

El MAS y sus opositores alcanzaron un acuerdo en el Congreso para celebrar otras elecciones presidenciales, previstas para el 3 de mayor, si bien vetaron a Morales y a su exvicepresidente, Álvaro García Linera, como candidatos. Así, el expresidente se limitaría a ejercer como jefe de campaña electoral.

Con las elecciones presidenciales del 3 de mayo, Bolivia aspira a zanjar la crisis política en la que se encuentra inmersa. Más de 30 personas murieron en los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Morales y con las fuerzas de seguridad.