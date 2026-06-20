El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera alcanzan un acuerdo orientado a la pacificación

Archivo - Representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y del Gobierno del presidente Rodrigo Paz mantienen conversaciones tras varias semanas de protestas a nivel nacional y bloqueos de carreteras en toda Bolivia - Europa Press/Contacto/Carlos SáNchez Navas/Jna

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha firmado este viernes un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) que pone fin a las movilizaciones y medidas de presión impulsadas por el sindicato a nivel nacional, abriendo paso de esta manera a la pacificación del país.

El Gobierno nacional, que había convocado oficialmente a la dirigencia sindical a reinstalar la mesa de diálogo este viernes en la Casa Grande del Pueblo, ha informado que se ha alcanzado un acuerdo con la autoridad sindical en el marco de las negociaciones para la pacificación y recuperación del país, el cual lleva más de un mes de bloqueos y protestas.

"A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito", ha afirmado Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, al concluir la mesa de diálogo con las autoridades gubernamentales.

Los 'cobistas' frenaron el pasado jueves el proceso negociador instaurado un día antes alegando no poder negociar mientras tenían a "compañeros detenidos". Argollo argumentó que las medidas de presión continuarían vigentes hasta que existiesen avances concretos y que "existiese la voluntad política del Gobierno central".

No obstante, todavía quedaría pendiente un acuerdo con los sindicatos de campesinos, afines al expresidente Evo Morales, los cuales mantienen el bloqueo de las carreteras e insisten en la renuncia del presidente Paz.