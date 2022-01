El gobierno de Boric no impondrá el estado de emergencia en el sur de Chile porque "no es sostenible"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, no ampliará el estado de emergencia que rige en cuatro provincias del sur de chile desde mediados de octubre, pues considera que "no es sostenible" y que no ha ofrecido los resultados deseados.

"Es por varias razones, pero una de ellas es porque no es sostenible y tampoco está dando los resultados que se esperarían", ha declarado el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, en alusión a extender la mencionada medida.

Así, Jackson ha apuntado a entablar una serie de diálogos con todo tipo de representantes de la zona con el objetivo de lograr una reducción de la tensión en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío; y en Cautín y Malleco, en La Araucanía.

"Tenemos el optimismo de pensar que la estrategia que nosotros queremos implementar tendrá una predisposición que baje el nivel de tensión y violencia que hoy tenemos", ha añadido el futuro ministro en una entrevista para la Televisión Nacional de Chile (TVN).

"Todos (los) que quieran generar las condiciones de un diálogo para una solución pacífica y sostenible van a estar invitados a la mesa. No somos nosotros quienes tenemos que definir cuáles son los invitados", ha añadido Jackson.

La zona sur del país, donde se concentra la población mapuche, el mayor grupo indígena del país, ha sido escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas.

La medida del estado de emergencia se aplicó por primera vez a mediados de octubre y desde entonces ya se ha ampliado un total de siete veces por lo que, hasta el momento, estará vigente hasta el 9 de febrero.

En la última semana se han sumado cuatro fallecidos más en esta región entre los que se encuentran un agricultor y tres trabajadores forestales. Todos ellos habrían sido sorprendidos por asaltantes, que les atacaron por la espalda con armas de fuego.

Por su parte, desde el Gobierno de Sebastián Piñera se han lanzado declaraciones en defensa de la prórroga de la medida aludiendo a sus buenos resultados en lo referente a la disminución de la violencia en la región sur del país.

A este respecto, si bien Jackson ha puesto en valor la disminución de los actos violentos, ha lamentado que esta no ha ido acompañada de una atenuación de la gravedad de dichos los incidentes.