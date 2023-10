El Gobierno refuerza la seguridad en Río de Janeiro tras una ola de ataques por la muerte de un miliciano

Archivo - Policía Federal de Brasil durante un operativo en una favela de Río de Janeiro (archivo). - Jose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Wi / DPA - Archivo

Lula confirma que los militares serán desplegados en aeropuertos y puertos de Río, pero no así de momento en las calles

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, ha prometido reforzar la presencia federal en el estado de Río de Janeiro, horas después de la ola de ataques que afectó a un millón de personas y que se produjo por la muerte el lunes durante un operativo policial de Matheus da Silva Rezende, un miliciano paramilitar investigado por una veintena de homicidios.

"Estamos manteniendo e ampliando operaciones diarias en Río, en lo que se refiere a competencias federales, realizando detenciones, investigaciones, patrullaje e incautaciones. Vamos a aumentar todavía más la presencia federal en apoyo al estado y a los municipios", ha anunciado Dino en sus redes sociales.

"En un sistema federativo tenemos que respetara los demás entes de la Federación y buscar acciones convergentes lo máximo posible. Así hemos actuado en otros estados que han atravesado crisis de seguridad este año", ha explicado el ministro.

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confirmado que el Ejército será desplegado en puertos y aeropuertos para combatir el crimen organizado, no así, por el momento, en las calles.

Lula ha contado este martes que se ha reunido con autoridades locales y ministros de su gabinete para hablar sobre desplegar a la Fuerza Aérea en los aeropuertos de Río de Janeiro y a la Marina en los puertos "para ver si se consigue combatir mejor el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas".

A su vez, ha descartado desplegar a los militares en las calles de Río. "No queremos retirar la autoridad del gobernador", ha dicho Lula, recordando cómo en situaciones anteriores no ha funcionado. "No queremos pirotecnia", ha zanjado, reconociendo luego en redes que "Brasil tiene un problema crónico en el combate contra el crimen organizado".

"Este Gobierno no se va a esconder y decir que es solo un problema de los estados (...) Vamos a usar la estructura de los ministerios de Justicia e de Defensa para ayudar a combatir el crimen organizado y a la milicia en Río. Queremos compartir las soluciones de los problemas de los estados como Gobierno Federal", ha enfatizado el presidente Lula en su cuenta de X, antes Twitter.

OLA DE ATAQUES EN RÍO

El lunes la ciudad de Río de Janeiro fue atacada por la milicia paramilitar que ostenta el poder en la Zona Oeste en represalia por la muerte de Rezende, alias 'Teteu', sobrino del jefe del grupo, Luis Antonio da Silva Braga, alias 'Zinho', y a quien se consideraba el 'número dos' de la organización comandada por su tío.

Una treintena de autobuses de la red de transporte del estado y un tren fueron incendiados, afectando a la movilidad de un millón de usuarios y un daño a las arcas públicas de más de 35 millones de reales (unos 6,5 millones de euros).

Decenas de vehículos particulares fueron quemados también en diversos barrios de la Zona Oeste, región del estado que acoge a 2,6 millones de habitantes --el 41 por ciento de la población de Río de Janeiro--.

Al menos doce personas han sido detenidas por estos hechos, calificados por el gobernador de Río, Cláudio Castro, como "acciones terrorista" y ha prometido que las autoridades no descansarán hasta detener a los principales líderes de estas facciones paramilitares que se disputan el control del territorio con el narco.

"En medio de la operación hubo resistencia y después vino el óbito de Matheus Rezende, conocido como 'Faustão' o 'Teteu'. Él era responsable de la guerra y también por la unión con el tráfico, con las narcomilicias. Algunos creen que se estaba preparando para suceder al miliciano Zinho", dijo el lunes por la noche.