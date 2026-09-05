El Gobierno colombiano anuncia una nueva ofensiva contra el ELN tras un ataque con drones que deja dos militares muertos

Archivo - Comandante de las Fuerzas Armadas colombianas (archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos militares colombianos han muerto y otros cinco han resultado heridos en un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra instalaciones de la Fuerza Pública en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, en el noroeste de Colombia, según han informado las autoridades del país.

El ataque, ocurrido durante la noche de este viernes, ha sido ejecutado con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar El Trapiche, donde se encuentra también el Batallón de Infantería número 15 'General Francisco de Paula Santander'. Una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana ha resultado asimismo afectada por las esquirlas desprendidas de las explosiones.

El balance inicial ofrecido por las autoridades apunta a que los fallecidos han sido un oficial y un soldado profesional, y que los otros cinco miembros del Ejército que han resultado heridos están recibiendo atención médica.

El Ministerio de Defensa ha condenado las acciones violentas y ha señalado que los ataques han alcanzado también la Estación de Policía de Guamalito, en el municipio de El Carmen, también en Norte de Santander. De acuerdo con Defensa, los atacantes emplearon aeronaves no tripuladas adaptadas para transportar los explosivos.

Efectivos del Ejército y de la Policía Nacional han desplegado sus capacidades en la zona con el objetivo de restablecer el control, proteger a la población y localizar a los responsables de los ataques.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha trasladado sus condolencias a los familiares de los militares fallecidos y ha expresado sus deseos de recuperación para los heridos. Asimismo, ha anunciado --junto a altos mandos militares y policiales-- el diseño de una nueva estrategia de seguridad para la región del Catatumbo, una zona especialmente afectada por la presencia de grupos armados y las economías ilícitas.

"Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. Los vamos a perseguir, encontrar y combatir sin descanso. Se van a arrepentir de cada colombiano que asesinen", ha advertido a través de una publicación en redes sociales.

La nueva operación pondrá el foco, según el Gobierno, en las estructuras del ELN, sus dirigentes, sus fuentes de financiación y las actividades ilegales que sustentan su actividad armada.

"Vamos a acabar con ese cáncer del narcoterrorismo que durante décadas ha desangrado al Catatumbo y a Colombia", ha afirmado el mandatario, antes de insistir en que los ataques contra las fuerzas de seguridad no modificarán la posición del Ejecutivo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha asegurado que "el terrorismo no doblegará al Estado" y ha prometido que empleará "toda la fuerza legítima para perseguir, encontrar y combatir a los responsables".

Así las cosas, las autoridades han indicado que la situación permanece en desarrollo y que ofrecerán nuevos detalles sobre los hechos a medida que las condiciones de seguridad y las operaciones desplegadas en la zona lo permitan.

Estos ataques se producen después de que De la Espriella haya anunciado este viernes la captura en Ocaña de alias 'Firu', un importante integrante del ELN que, según el presidente, había sido designado por la milicia con el objetivo de atentar contra su figura.