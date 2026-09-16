El Gobierno de Corea del Sur anuncia planes para autorizar por primera vez las pastillas abortivas

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en una fotografía de archivo - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Sur ha anunciado este miércoles planes para autorizar por primera vez las pastillas abortivas, tras un principio de acuerdo para permitir su consumo para mujeres en las primeras nueve semanas del embarazo, si bien aún falta la aprobación definitiva para la propuesta.

Los ministerios de Igualdad y Sanidad han trasladado este plan durante un encuentro del gabinete, en el que han planteado que el vacío institucional generado por la falta de regulaciones después de que el Tribunal Constitucional tumbara en 2019 la prohibición del aborto están generando riesgos para la salud de las mujeres.

Así, el plan contempla que las pastillas abortivas sean introducidas en fases, con los procesos de prescripción y entrega dependiendo directamente de los hospitales durante los dos primeros años. Posteriormente, el sistema pasará a un modelo en el que los médicos prescriben el fármaco y las farmacias lo dispensan.

La primera ministra de Corea del Sur, Han Seong Sook, ha argumentado que algunas mujeres están recurriendo a "métodos peligrosos" para abortar y ha recalcado que el asunto no puede ser ignorado, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap. "La seguridad es más importante que cualquier otra cosa", ha destacado.

"Debemos idear medidas para ayudar a las mujeres que lo necesiten a recibir tratamiento dentro de un sistema médico seguro, en lugar de tener que depender de métodos no verificados", ha destacado, antes de ahondar en que el Gobierno también tiene en cuenta "las preocupaciones en torno al valor de la vida".

"Esta medida tiene como fin proteger la salud de la población, no fomentar el aborto. Pedimos que se comprenda plenamente esta intención", ha señalado Han, tras una iniciativa impulsada por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, para estudiar vías para autorizar a las mujeres a tomar estas píldoras de forma segura.