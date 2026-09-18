El Gobierno de Cuba confirma un nuevo apagón "total" de la isla

Archivo - Una persona camina por las calles de La Habana en pleno apagón de la isla de Cuba - Joaquin Hernandez / Xinhua News / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades Cuba han confirmado este viernes un nuevo apagón total de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y han anunciado a activación de los protocolos para comenzar la recuperación.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación", ha indicado en un breve mensaje en redes sociales el Ministerio de Energía y Minas pasadas las 14.00 horas (hora local, 20.00 en la España peninsular y Baleares).

La Unión Eléctrica de Cuba, que también se ha hecho eco del apagón, ha señalado que se ha procedido "de inmediato" a investigar sus causas.

Cuba ha sufrido varios apagones en lo que va de año, dejando a oscuras a toda la isla. Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.