El Gobierno de EEUU investiga a las autoridades de Minnesota por obstaculizar a los agentes federales

Archivo - El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. - Europa Press/Contacto/Alex Kormann - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación a funcionarios del estado de Minnesota, entre los que se encuentran el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por obstrucción a las operaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que se intensificaron a principios de año.

Según medios estadounidenses, ambos políticos demócratas ha sido citados a declarar por sus palabras sobre las actuaciones de los efectivos del ICE durante las últimas semanas.

"Hace dos días fue Elissa Slotkin (senadora demócrata). La semana pasada fue Jerome Powell (presidente de la Reserva Federal). Antes de eso, Mark Kelly (senador demócrata y veterano del Ejército de EEUU). Usar el sistema judicial como arma contra los oponentes es una táctica autoritaria", ha asegurado el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

En este sentido, ha apuntado que la "única persona que no está siendo investigada" es el agente federal que disparó contra Renee Nicole Good, tiroteada durante una de las operaciones del ICE y cuya muerte ha provocado multitud de protestas en Minneapolis.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha informado de la detención de doce personas involucradas en las últimas protestas de esta pasada noche en la localidad. Las autoridades estadounidenses han defendido la actuación del agente que disparó contra Good y acusado por contra a la fallecida de intentar atropellarle con su vehículo, en un episodio que una ONG como Human Rights Watch ha descrito como un "asesinato injustificado".

"Este es un claro intento de intimidarme por defender a Minneapolis, a las fuerzas del orden locales y a los residentes contra el caos y el peligro que esta Administración ha traído a nuestra ciudad. No me dejaré intimidar. Mi enfoque sigue siendo el mismo de siempre: mantener nuestra ciudad segura", ha indicado por su parte el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Ambos representantes públicos han mostrado su oposición al despliegue de fuerzas federales en el estado de Minnesota. "No os queremos aquí. El objetivo declarado de su presencia aquí es generar seguridad y están haciendo justo lo contrario", declaró Frey en referencia al ICE.