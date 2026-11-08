El Gobierno francés podría elevar el salario mínimo por encima de los 1.500 euros a partir de diciembre

Archivo - Sébastien Lecornu y Emmanuel Macron (archivo) - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés está barajando elevar desde los 1.477,93 a más de 1.500 euros el Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (SMIC) a partir del mes de diciembre, según han informado varios medios de comunicación franceses citando fuentes gubernamentales.

El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, se ha referido ya a un posible incremento del SMIC por encima de los 1.500 euros, aunque tampoco ha dado una cifra concreta. Este domingo se ha publicado una entrevista en 'La Tribune Dimanche' en la que descarta un aumento "excesivo" porque podría perjudicar al empleo. Mientras, los sindicatos piden un aumento de entre 100 y 150 euros.

Este lunes está previsto que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reciba a sindicatos y empresarios, una cita en la que se podría abordar la cuestión del salario mínimo.

Además, el Gobierno quiere tramitar el conocido como Decreto Guedj, que incluye exenciones a las cotizaciones a la seguridad social para empresas, una propuesta estancada desde julio. El objetivo es animar a las empresas a aumentar los niveles mínimos de sus tablas salariales.

Asimismo prepara un decreto sobre la transparencia de las ayudas públicas, por el que las empresas estarán obligadas a revelar las ayudas públicas que reciben, así como las exenciones de cotizaciones a la seguridad social de las que se benefician. Pretende así aumentar la transparencia en el uso de los fondos públicos.