El Gobierno griego anuncia una rebaja fiscal y medidas para fomentar la natalidad

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado este domingo una reforma fiscal que incluye reducción de impuestos estiada en 1.600 millones de euros y medidas para fomentar la natalidad.

En concreto incluye una rebaja de dos puntos en todos los tramos del impuesto de la renta y la reducción a cero para las familias con cuatro hijos y bajos ingresos, medidas que se aplicarán a partir de 2026, informa la prensa griega. Se trata, según Mitsotakis, de la reforma fiscal más ambiciosa puesta en marcha en el país en el último medio siglo.

Entre otras medidas contempladas están deducciones para residentes en zonas rurales y fondos para las poblaciones de menos de 1.500 habitantes. Además se exime del impuesto de bienes inmuebles a las zonas más inaccesibles para fomentar que los jóvenes se trasladen a estos lugares, donde la vivenda es mucho más asequible.

"Sabemos que el coste de la vida es uno si no tienes hijos y otro si tienes dos o tres hijos, así que el Estado debe buscar una forma de recompensar a nuestros ciudadanos que han elegido" tener descendencia, ha apuntado el dirigente conservador griego.

La tasa de fertilidad en Grecia se sitúa en 1,4 hijos por mujer --aún por encima del 1,12 de España--, muy por debajo del 2,1 de la tasa de reemplazo, por lo que supone una "amenaza nacional" para Mitsotakis. Grecia tiene unos 10,2 millones de habitantes, pero con estas estadísticas se espera que sean ocho millones para 2050, fecha para la que el 36 por ciento de la población tendrá más de 65 años, según los datos de Eurostat.

El ministro de Finanzas, Kyriakos Pierrakakis, ha destacado que la tasa de fertilidad ha caído a la mitad desde el inicio de la crisis económica, hace ya 15 años. "Nuestra reforma fiscal pone un gran énfasis en este problema. Como responsable del equipo económico diría que la máxima prioridad es la cuestión demográfica", ha apuntado.

Más de 500.000 griegos se marcharon del país por la crisis y el sector más joven fue de los más golpeados por los duros recortes impuestos a cambio del rescate internacional pactado por el Gobierno griego, lo que explicaría la caída de la natalidad.