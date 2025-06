El Gobierno de Irán pide a la UE que "deje de actuar como defensora del agresor"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

"¿Cómo puede hablar de 'desescalada' sin condenar al agresor e instarlo a detener su agresión y crímenes de guerra?", cuestiona

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha pedido este martes a la Alta Representante de la Unión Europa para Política Exterior, Kaja Kallas, que "deje de actuar como defensora del agresor", en referencia a Israel, en el contexto del conflicto abierto por la oleada de bombardeos iniciada la semana pasada por el Ejército israelí.

"Señora Kallas, por favor, deje de actuar como defensora del agresor. ¿Cómo puede expresar preocupación por el programa pacífico de Irán, que se encuentra bajo las más rigurosas inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), e ignorar el hecho de que el régimen israelí posee un enorme arsenal nuclear?", ha cuestionado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei.

Así, ha reiterado que "Irán nunca ha buscado armas nucleares, a diferencia del agresor, que es el único obstáculo para un 'Oriente Próximo libre de armas nucleares', algo que Irán ha defendido desde 1974". "¿Cómo puede hablar de 'desescalada' sin condenar al agresor e instarlo a detener su agresión y crímenes de guerra?", ha agregado a través de una publicación en su perfil de la red social X.

El mensaje del portavoz de la cartera diplomática cita una declaración de Kallas en la que afirma que "todos están de acuerdo en que Irán nunca debe tener un arma nuclear" y que "es urgente desescalar la situación", asegurando que la UE está formando parte de los "esfuerzos diplomáticos".

Kallas, que ha realizado una rueda de prensa desde Bruselas tras la cita de ministros de Exteriores de la UE para abordar el conflicto entre Israel e Irán, ha rechazado de plano que el presidente ruso, Vladimir Putin, ejerza un papel de mediador, tal y como planteó en una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Rusia no es nadie y el presidente Putin no es alguien que pueda hablar de paz y no es mediador que realmente pueda ser considerado. (...) "Rusia no puede ser mediador si no cree en la paz", ha resumido tras recordar además el vínculo entre Teherán y Moscú a la hora de cooperar para la guerra en Ucrania.

Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.

Los bombardeos de Israel tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, cuya celebración estaba prevista este pasado domingo en la capital de Omán, Mascate, si bien las autoridades iraníes anunciaron su cancelación a causa de los ataques israelíes.