El Gobierno de Israel aprueba por unanimidad la destitución del jefe del Shin Bet

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha aprobado este viernes de madrugada la destitución del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Israel, Ronen Bar, medida criticada por la oposición y parte de la ciudadanía, que la considera como un castigo por la investigación del servicio de Inteligencia en la que revela una presunta trama de corrupción entre el Gobierno, Qatar y la financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El último día de Bar en el cargo será el próximo 10 de abril, adelantando así su destitución, inicialmente prevista para el 20 de abril. Sin embargo, la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha indicado que podrá dimitir antes de la fecha establecida si los ministros aprueban un reemplazo permanente, según informa el diario 'The Times of Israel'.

El jefe del Shin Bet no ha acudido a la reunión del gabinete y ha enviado una carta en la que ha cargado contra el Gobierno, aseverando que no existen "ejemplos concretos" que justifiquen su despido y que las acusaciones en su contra "no son más que una tapadera" con el objetivo de "obstaculizar la capacidad" de su oficina de "cumplir con sus funciones".

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, dictaminó que el gabinete carece de fundamento legal para destituir a Bar. Mientras tanto, miles de personas se han manifestado frente a la sede gubernamental para protestar por la medida.