El Gobierno de Italia se vuelca con el ministro de Educación tras recibir un sobre con una bala

El ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, en una sesión en el Parlamento italiano. - Mauro Scrobogna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia, con la primera minista, Giorgia Meloni, a la cabeza, se ha volcado este jueves con el titular de Educación, Giuseppe Valditara, después de que trascendiera que ha recibido amenazas a través de un sobre que contenía una carta y una bala.

"Expreso mi plena solidaridad y la del Gobierno al ministro Giuseppe Valditara por las graves amenazas recibidas. Una bala y una carta amenazante son viles actos intimidatorios que no pueden encontrar cabida en una democracia", ha señalado la dirigente italiana en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha indicado su confianza en que se esclarezca el caso, así como que haya una "condena clara y unánime" por parte de todas las fuerzas políticas italianas ante el caso.

Del mismo modo, Matteo Salvini, ministro de Transporte y líder de Liga, ha denunciado las "gravísimas amenazas" contra el ministro de Educación, que además es miembro de su partido.

"Un ministro de Liga que en estos años ha puesto de nuevo en el centro la escuela, los estudiantes y quienes cada día trabajan en ella, llegando a renovar tres contratos del sector Escuela en una sola legislatura", ha reivindicado Salvini, señalando que "ninguna amenaza y ni intimidación" detendrán el trabajo de Valditara.

En la misma línea, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha expresado su solidaridad con su colega de gabinete incidiendo en que las amenazas no cesarán la acción del Ejecutivo italiano, una coalición de tres formaciones de derecha.

"Si alguien piensa que puede detener nuestra acción de Gobierno con amenazas y violencia se equivoca de lleno. Mando un abrazo a Giuseppe, estoy seguro de que no se dejará intimidar", ha subrayado.

Medios italianos informan de que el episodio tuvo lugar en las últimas semanas, cuando llegó a la sede del Ministerio de Educación un sobre dirigido a Valditara que contenía una bala y una carta amenazante, hecho que se denunció a las autoridades policiales italianas.