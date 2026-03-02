El Gobierno de Líbano prohíbe "toda actividad militar" de Hezbolá y exige que entregue por completo las armas

Archivo - El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam. - FRANK VAN BEEK - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Líbano ha prohibido este lunes "toda la actividad militar" del partido-milicia chií Hezbolá y ha exigido a los miembros del grupo entregar por completo las armas, a pesar de que a mediados de febrero las fuerzas libanesas estimaban que tardarían entre cuatro y ocho meses más para completar la segunda fase del plan de desarme.

El Consejo de Ministros de Líbano ha indicado ahora que, tras "largas reuniones en el palacio presidencial, se ha decidido prohibir toda su actividad", al tiempo que ha condenado "cualquier ataque perpetrado desde territorio libanés", en el marco de los enfrentamientos registrados tras la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, ha apuntado a que "la decisión entre la guerra y paz depende única y exclusivamente del Estado". "Hezbolá debe rendirse y entregar todas las armas que continúan ilegalmente en poder del grupo para pasar a formar solo un partido político", ha afirmado el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, en una rueda de prensa tras el encuentro.

"El Estado libanés declara su rechazo absoluto, sin ambigüedad ni interpretación alguna, a cualquier acción militar o de seguridad lanzada desde territorio libanés fuera del marco de sus instituciones legítimas", ha manifestado el mandatario, que pide al grupo "ceñirse a la esfera política dentro de los marcos constitucionales y legales, de manera que se consagre la exclusividad de las armas".

En este sentido, ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para evitar "cualquier acción militar por parte de los milicianos del grupo y detener a los que toman este tipo de medidas". "El Ejército debe seguir adelante con su plan de desarme de este tipo de grupos por todos los medios posibles", ha sostenido.

"Con el firme compromiso de evitar que Líbano se vea arrastrado a un conflicto en medio de la tensa situación regional, el Consejo insta a obtener un compromiso claro y definitivo de la parte israelí de cesar todos los ataques contra el territorio libanés. (...) El Consejo declara su plena disposición a reanudar las negociaciones sobre este asunto con participación civil y auspicios internacionales", ha explicado.

Asimismo, ha pedido al Ministerio de Exteriores "intensificar los contactos diplomáticos con la comunidad internacional y los países hermanos y amigos para detener la agresión israelí y poner en marcha las resoluciones internacionales pertinentes" y ha dispuesto medidas para "dar refugio a los desplazados".

Esta medida ha salido adelante después de que Israel haya lanzado una "campaña ofensiva" contra Hezbolá tras una intensa oleada de bombardeos que deja decenas de muertos en respuesta al disparo de proyectiles desde Líbano como represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de ataques de Estados Unidos e Israel.

Israel insiste, sin embargo, en que Hezbolá "se rearma más rápidamente de lo que es desarmado". El partido-milicia, en cambio, ha rechazado cualquier desarme sin el fin de la ocupación israelí de Líbano y ha reclamado a las autoridades que trabajen para lograr que Israel cumpla con el alto el fuego pactado en noviembre de 2024.