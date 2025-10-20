El Gobierno de Meloni se convierte en el tercero más duradero de Italia y aspira a superar a Berlusconi

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Giorgia Meloni ha alcanzado este lunes los 1.094 días de duración, un hito que lo convierte ya en el tercer gabinete más longevo de la historia de la República italiana y que ha celebrado en sus redes sociales la primera ministra.

"Hoy, el gobierno que tengo el honor de dirigir se convierte en el tercero más longevo en la historia de la República", ha resaltado Meloni, en un mensaje de agradecimiento a los italianos. "Vuestro apoyo y confianza son el motor de nuestro trabajo diario", ha resaltado.

Italia acumula unos 70 gobiernos y más de 30 primeros ministros a lo largo de casi ocho décadas de República, lo que da cuenta de la rotación que ha marcado históricamente el país. Las últimas elecciones legislativas se celebraron en 2022, por lo que las siguientes no están previstas en principio hasta el año 2027.

Meloni aspira a completar el ciclo. "Seguiremos trabajando con seriedad, determinación y sentido de responsabilidad para estar a la altura del mandato que se nos ha confiado", ha resaltado la primera ministra, que tiene en el horizonte dos gabinetes del ex primer ministro Silvio Berlusconi que duraron 1.287 y 1.412 días.