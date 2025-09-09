El Gobierno de Milei conforma "mesas políticas" y de diálogo tras el varapalo electoral en Buenos Aires

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha ordenado este lunes la formación de una serie de "mesas políticas", una de ellas bajo su liderazgo y con pesos pesados del Ejecutivo como su asesora y hermana, Karina Milei, o la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, entre sus integrantes, después del varapalo de su partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde fue superado en más de trece puntos porcentuales por la opositora Fuerza Patria.

Así lo ha anunciado el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X donde ha precisado que formarán parte de una "mesa política nacional" el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el presidente del Congreso, Martín Menem, y el asesor del presidente Santiago Caputo, así como los hermanos Milei, la ministra Bullrich y él mismo.

El mandatario ha ordenado además a Francos que convoque una "mesa de diálogo federal con los gobernadores", mientras que otra "mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial", un grupo que se reunirá este mismo martes, según ha indicado el diario 'La Nación'.

Adorni no ha precisado el objetivo ni las funciones de estos tres grupos, si bien se trata del primer anuncio del líder ultraderechista después haber reunido, por segunda vez en el día, a su gabinete en pleno en la Casa Rosada, sede de la Presidencia, tras la derrota de este domingo en los comicios legislativos en Buenos Aires.

Milei reconoció este domingo la "clara" derrota de su formación y apuntó a realizar una "profunda autocrítica" con vistas a "corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado", si bien rechazó cualquier opción de dar marcha atrás en las políticas emprendidas por su Ejecutivo.

En este sentido, aseguró que su gestión "no se va a modificar, sino que se va a redoblar". "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de capital (...). No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno, no solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más. No estamos dispuestos a entregar nuestro modelo que sacó a 12 millones de la pobreza", defendió.

La Libertad Avanza ha sufrido un revés electoral sin ambages en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, donde está empadronado más de un tercio de la población de todo el país, con un 33,71 por ciento de los apoyos frente a la peronista Fuerza Patria --que agrupa a los sectores del gobernador provincial, Axel Kicillof, así como a los de la expresidenta Cristina Fernández y del exministro de Economía Sergio Massa--, que ha cosechado el 47,28 por ciento de los votos.