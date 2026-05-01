El Gobierno de Milei levantará el lunes el veto a la prensa en la Casa Rosada

Archivo - La Casa Rosada en Buenos Aires (Argentina) - Europa Press/Contacto/Virginia Chaile - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina levantará el veto a la prensa en la Casa Rosada el próximo lunes, cuando, además, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará una rueda de prensa que tendrá lugar en torno a las 11 de la mañana (hora local) y pondrá fin a la prohibición tras más de una semana.

Así lo han confirmado el diario 'La Nación' y la cadena Todo Noticias (TN), citando "altas fuentes del Gobierno" y "fuentes oficiales", respectivamente. Precisamente, el veto llegó motivado por una denuncia contra dos trabajadores del canal TN por un presunto espionaje ilegal de la que hasta ahora no se han conocido más detalles.

La medida fue rechazada por múltiples organizaciones periodísticas, como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires o la ONG Reporteros Sin Fronteras.

Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido una semana después levantar las restricciones tras, según las fuentes oficiales de Todo Noticias, "una revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación: todo lo que se tiene que revisar para garantizar la seguridad del Presidente".

Con todo, la comparecencia de Adorni guarda interés también por la situación que afronta el jefe de Gabinete, que este mismo miércoles se enfrentó a una intensa sesión en la Cámara de Diputados en la que defendió repetidamente su inocencia y su decisión de no dejar el cargo pese a las acusaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", espetó para concluir un discurso inicial de más de una hora y media de duración en el que recibió el apoyo a gritos del presidente argentino, Javier Milei, desde el palco de la Cámara.