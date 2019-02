Gobierno y oposición llaman a la calma a los nigerianos tras el aplazamiento de las elecciones

Publicado 16/02/2019 11:39:41 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tanto el Gobierno nigeriano como la oposición han unido fuerzas este sábado para llamar a la calma a la población tras el aplazamiento a última horade las elecciones en el país africano, previstas inicialmente para hoy, al próximo 23 de febrero.

El presidente, Muhammadu Buhari, y el líder opositor, Atiku Abubakar, han rogado a los nigerianos que no participen en ningún acto de desorden civil y respeten la decisión tomada por la Comisión Nacional Electoral Independiente (la CENI), que decidió el aplazamiento a pocas horas de la apertura de las urnas para "lograr unas elecciones libres y justas".

Buhari, que se declaró "profundamente decepcionado" por el retraso, aceptó la declaración del presidente de la CENI, Mahmood Yakubu, quien horas antes había considerado imposible seguir con el calendario establecido.

"Mientras reafirmo mi firme compromiso con la independencia, la neutralidad electoral y la santidad del proceso electoral y la votación, insto a todos los interesados a que continúen apoyando a la CENI en nuestro difícil camino democrático", ha hecho saber en un comunicado recogido por el diario 'Punch'.

"Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los nigerianos para que se abstengan de todo desorden civil y permanezcan en paz, patrióticos y unidos, para garantizar que ninguna fuerza o conspiración desvíe nuestro desarrollo democrático", ha añadido.

Abubakar, de regreso a la capital, Abuya, pidió a los nigerianos que "por favor, voten el día 23". "Solo les pido que tengan un poco más de paciencia", ha añadido.

Las críticas contra la CENI han arreciado aunque en ningún momento se ha llamado a la protesta. El presidente del principal partido de oposición del país, el Partido Democrático Popular, Uche Secondu, tachó la decisión de "peligrosa para la democracia" y la consideró como un "último intento de Buhari para agarrarse al poder incluso cuando está claro que los nigerianos le quieren fuera".

La población lamenta, por su parte, que no se les haya informado de las circunstancias exactas del aplazamiento -- la imposibilidad de repartir todas las papeletas necesarias a tiempo, según explicó después la CENI -- y han expresado su decepción. "No estoy contento", ha declarado Kabiru Sale. "Ya había salido de casa para votar y nadie me ha dicho por qué no puedo hacerlo", ha añadido en declaraciones recogidas por Reuters.

El aplazamiento electoral repite lo ocurrido en comicios previos en 2011 y 2015, cuando también se experimentaron retrasos por problemas logísticos y de seguridad en un país que desde entonces vive con brotes de profunda inestabilidad por la actuación del grupo terrorista Boko Haram.