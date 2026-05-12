El Gobierno palestino aplaude las sanciones de la UE contra colonos violentos

Las fuerzas israelíes patrullan la Ciudad Vieja de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, el 9 de mayo de 2026, durante una visita de colonos israelíes por las estrechas callejuelas y los antiguos mercados de la zona. - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Palestina ha aplaudido este martes las sanciones impuestas por la Unión Europea para castigar colonos violentos responsables de ataques en Cisjordania, apuntando que son un paso en la dirección de la "rendición de cuentas" y "la aplicación del Derecho Internacional".

"La decisión de la UE de imponer sanciones a entidades de colonización israelíes constituye un paso importante hacia el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y la aplicación del Derecho Internacional", ha indicado el Ministerio de Exteriores palestino en un comunicado difundido en redes sociales.

Según las autoridades palestinas, señalan que la decisión de los 27 es "un paso importante" para el "fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas frente al sistema de colonización colonial y los elementos del terrorismo de colonos que cometen crímenes, saqueos y robos diarios contra los ciudadanos palestinos, sus propiedades, su tierra y sus lugares sagrados".

Ramala acoge positivamente la posición de la UE sobre la "ilegitimidad de la colonización israelí en la tierra palestina ocupada", incluyendo Jerusalén Este, y señala que las sanciones contra individuos y organizaciones que "lideran, incitan y financian el terrorismo de colonos constituye un paso en la dirección correcta", aunque sostienen que resulta "insuficiente" a menos que se complete con "medidas prácticas y disuasorias" para detener la expansión de las prácticas de Israel.

Es por ello que las autoridades piden la suspensión total del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel así como medidas de boicot a los productos de los asentamientos y la imposición de medidas para exigir responsabilidades por la ocupación de territorios palestinos.

"El Ministerio insta a los países de la Unión Europea a construir sobre este paso mediante la imposición de una prohibición total de trato con el sistema de colonización colonial en todas sus formas, la prevención de la entrada de productos de los asentamientos en los mercados europeos, y la interrupción de cualquier apoyo o cooperación directa o indirecta con instituciones y empresas vinculadas a la colonización", ha añadido.

Este lunes, la UE aprobó por primera vez medidas contra colonos responsables de actos de violencia contra palestinos, en una maniobra celebrada por la propia Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, quien señaló que "era hora de pasar del bloqueo a la acción" porque "los extremismos y la violencia tienen consecuencias".

Por su lado, Israel reaccionó vehementemente contra el aso dado por la UE asegurando que el bloque actúa de forma "arbitraria y política" y que iguala a los ciudadanos israelíes con los "terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la decisión de la UE y ha aseguró que su país "está haciendo el trabajo sucio de Europa" con sus ataques a Irán y "los yihadistas", mientras los 27 aprueban sanciones contra colonos judíos.