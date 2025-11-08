El Gobierno palestino celebra la orden de arresto de la Fiscalía de Estambul contra Netanyahu y Ben Gvir

Archivo - Imagen de archivo de una marcha propalestina en Estambul (Turquía) en octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Abdullah Tepeli - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha aplaudido este sábado la orden de arresto emitida en la víspera por la Fiscalía General de Estambul contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y más de una treintena de altos cargos del Ejército y del Gobierno de Israel por delito de genocidio en la Franja de Gaza.

En un comunicado publicado este sábado, el Ministerio de Exteriores palestino "considera esta valiente medida legal una victoria para los principios de justicia y una muestra de la voluntad de los líderes y pueblos libres que rechazan la política de impunidad que algunos países han concedido a Israel".

Además, para la Autoridad Palestina, la orden de la Fiscalía de Estambul "constituye una reafirmación de la jurisdicción universal frente a los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad".

La orden envía el "claro mensaje" de que "quienes cometan crímenes contra el pueblo palestino no escaparán a la justicia, independientemente de su cargo".

Al poco de conocer la orden, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechazó "con firmeza y desprecio la última maniobra propagandística del tirano", en referencia al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, según un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Saar ha recordado que esta fiscalía fue la responsable de "orquestar" el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, "simplemente por atreverse a competir" con el mandatario del país. "En la Turquía de Erdogan, el poder judicial se ha convertido desde hace tiempo en una herramienta para silenciar a los rivales políticos y detener periodistas, jueces y alcaldes", ha criticado.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) aplaudió la emisión de órdenes de arresto contra "el jefe de gobierno de ocupación, el criminal de guerra Netanyahu", así como varios de los miembros de su gabinete.

"Esta encomiable medida reafirma la postura del pueblo turco, comprometido con los valores de la justicia y la humanidad, y con la fraternidad que le une a nuestro oprimido pueblo, que ha sufrido y sigue sufriendo la guerra de exterminio más atroz de la historia moderna a manos de los criminales de guerra que lideran la ocupación fascista", según un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín a Hamás.