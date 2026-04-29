El Gobierno de Perú prorroga por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao

Archivo - Efectivos de la Policía Nacional de Perú en la capital, Lima - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Perú ha decidido este miércoles prorrogar el estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 60 días para hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país y que implica restricciones de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional o la libertad de reunión.

Así lo recoge un decreto firmado por el presidente del país, José María Balcázar, y difundido en el diario oficial 'El Peruano', donde se precisa que la Policía Nacional sigue siendo por este período la encargada de mantener el orden en las zonas afectadas, Lima Metropolitana y la provincia de Callao, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el cuerpo "determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos", agrega el texto que autoriza la "restricción o suspensión del ejercicio de los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales".

Las fuerzas de seguridad deberán emitir un informe de situación a las autoridades en los cinco días hábiles posteriores al final del estado de emergencia para analizar los resultados obtenidos bajo la norma.

Las actividades que congreguen a un alto número de personas, independientemente de sus motivos-religioso, cultural, deportivo o no deportivo- deberán ser comunicadas a las autoridades que otorgarán el permiso correspondiente si así lo considera, una regla que no se aplica a eventos con una baja afluencia.

La medida ha sido extendida en varias ocasiones, tanto bajo el mandato de José Jerí (desde octubre de 2025 hasta febrero de 2026) como el de su predecesora, Dina Boluarte (2022-2025), sin embargo, los homicidios y las extorsiones han continuado, sobre todo contra los transportistas, quienes han encabezado las últimas manifestaciones contra la inseguridad y la criminalidad en el país sudamericano.