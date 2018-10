El Gobierno peruano pide poderes especiales al Congreso

Publicado 27/04/2015 23:35:51 CET

LIMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Perú, Pedro Cateriano, ha solicitado poderes especiales al Congreso para legislar sobre economía, seguridad y políticas sociales, en la sesión que se ha celebrado este lunes para conseguir el voto de confianza de los diputados.

"Solicitaremos que el Congreso delegue facultades al Poder Ejecutivo en materia económica y administrativa para fortalecer la organización para agilizar la gestión pública y privada", ha dicho Cateriano ante el Congreso.

Cateriano ha concretado que el Consejo de Ministros usará estos poderes especiales, por ejemplo, para "destrabar 450 millones de dólares" en inversión pública, como ya se hizo con los 18 destinados a transportes y comunicaciones.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que se trata de una precaución del Gobierno ante la desaceleración del crecimiento económico de Perú, a pesar de que, según ha subrayado, los principales indicadores siguen siendo positivos.

También ha apuntado a la necesidad de que el Gobierno tenga vía libre para legislar contra la inseguridad ciudadana y el narcotráfico, avanzando que podrían reformar el Código Penal, las leyes sobre control de armas y municiones y sobre extranjería y nacionalidad.

Cateriano también ha revelado que se propone agravar las penas para los delitos de espionaje, traición a la patria e interceptación ilegal de las comunicaciones. "No podemos permitir que dichas prácticas afecten la intimidad de las personas y la seguridad del país", ha dicho.

Como tercer ámbito de actuación del Gobierno, ha señalado a las políticas sociales, argumentando que, si bien el crecimiento económico es fundamental, "no alcanza para cerrar las brechas de desigualdad que dificultan el acceso a las oportunidades".

"Si no invertimos en nuestra gente, el crecimiento económico no será sostenible y el desarrollo no estará a nuestro alcance", ha alertado el primer ministro, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial de Perú, ANDINA.

Cateriano se ha presentado así ante los 130 diputados --la mayoría opositores-- para conseguir el 'sí' del Congreso a su programa de Gobierno. Antes de someterse al examen de la sede legislativa, ha protagonizado una ronda de contactos para asegurar algunos apoyos.

Cateriano se convirtió el 2 de abril en el séptimo primer ministro del Gobierno de Ollanta Humala, después de que el Congreso censurara a la anterior jefa de Gabinete, Ana Jara, por permitir --supuestamente-- que agentes de Inteligencia espiaran a opositores.