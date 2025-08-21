El Gobierno de Portugal aprueba un paquete de medidas para responder a la ola de incendios

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Portugal ha aprobado este jueves un paquete de 45 medidas con las que quiere ayudar a las personas y empresas afectadas por la ola de incendios a recuperarse lo antes posible, dentro de unos esfuerzos que, según el primer ministro, Luís Montenegro, no requieren que se declare el estado de calamidad como venían reclamando algunos partidos y administraciones locales.

"El país está conmocionado", ha reconocido Montenegro, durante una comparecencia en la que ha prometido que su Gobierno hará "todo lo posible" para intentar "minimizar el sufrimiento" de quienes han sufrido en primera persona los estragos de las llamas.

Al término de un Consejo de Ministros Extraordinario celebrado en la ciudad de Viseu, el primer ministro luso ha admitido que, pese a que estos incendios han contado con el mayor dispositivo de respuesta de la historia, "no todo ido bien", informa la cadena de televisión pública RTP.

En este sentido, ha defendido que, pese a no siempre estar presente sobre el terreno, la prioridad ha sido la protección de la población y de las viviendas y ha planteado la necesidad de realizar una evaluación para examinar, entre otras cosas, posibles políticas de prevención que eviten llegar a extremos como los actuales.

Las nuevas medidas incluyen el refuerzo de la atención médica en las zonas afectadas por los fuegos, ayudas a familias y empresas, por ejemplo para favorecer y agilizar la reconstrucción. El Gobierno ha prometido asumir el 100 por cien de los gastos en el caso de viviendas hasta 250.000 euros.

Además, ha puesto sobre la mesa una nueva herramienta legislativa para agilizar las medidas de recuperación que se activaría con una mera resolución del Consejo de Ministros.