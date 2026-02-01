El Gobierno portugués aprueba 2.500 millones en ayudas para afectados por la tormenta 'Kristin'

Temporal en Oporto, Portugal - Europa Press/Contacto/Diogo Baptista

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha anunciado este domingo que el Gobierno destinará 2.500 millones de euros para paliar los daños causados por la tormenta 'Kristin'.

Hasta 400 millones irán destinados a infraestructuras dentro de los Presupuestos Generales del Estado, concretamente para intervenciones urgentes de recuperación de infraestructura ferroviaria y carreteras, según ha explicado Montenegro en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Otros 200 millones son para las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional (CCDR) encargadas de la recuperación de equipamiento público e infraestructuras en las instituciones locales, tales como escuelas. El paquete incluye además 20 millones para la recuperación urgente de patrimonio cultural.

La ciudadanía podrá solicitar hasta 10.000 euros para ayudas a la reconstrucción de viviendas, daños en agricultura y en bosques, se acelerará la labor de peritaje de los seguros y habrá una moratoria fiscal hasta el 31 de marzo.

El Gobierno ha decido también prorrogar hasta el 8 de febrero la declaración de situación de calamidad, por lo que se "mantienen en vigor todas las áreas de coordinación operativa y las medidas para agilizar procedimientos ante situaciones de adversidad climática como la que aún tenemos", según ha explicado Montenegro.

Montenegro ha instado a la población a "seguir respetando las indicaciones de las autoridades competentes, en particular las de Protección Civil".

En cuanto a la evolución de la situación, el primer ministro ha advertido de que es se esperan nuevas precipitaciones y que portanto podrían producirse nuevas inundaciones.

La tormenta ha provocado que cerca de 167.000 clientes siguieran sin suministro a las 12.00 horas de este domingo, de los cuales casi 50.000 son del ayuntamiento de Leiria. Desde el miércole la tormenta ha causado ocho muertes, según el balance oficial, en las regiones de Leiria, Coimbra y Lisboa.

REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN

El candidato presidencial António José Seguro ha apoyado las medidas anunciadas por el Gobierno porque "van en la dirección correcta" y ha defendido que "lo importante ahora es que lleguen lo más rápidamente posible a las personas, a las empresas y a las familias con dificultades".

Seguro ha advertido del riesgo de que la burocracia sea excesiva y dificulte que las personas afectadas puedan "reconstruir sus vidas y su patrimonio y volver a la normalidad". Además, ha planteado que se active el Fondo de Solidaridad Europeo, lo que "podría ayudar".

Desde el Partido Socialista, que apoya a Seguro en la segunda vuelta de las presidenciales, prevista para el 8 de febrero, han advertido sin embargo de que algunas de las medidas anunciadas son "recurrentes y repetitivas". "Hay medidas positivas, pero insuficientes", ha indicado el presidente del PS, Carlos César, que ha adelantado que su formación hará su propia propuesta el próximo martes.

El rival de seguro, el líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, ha criticado que es "una vergüenza" y un "completo fracaso" el plan del Gobierno para responder a la tormenta porque el Gobierno "no hace más que endeudar aún más a las personas" que no pueden acceder a préstamos. "La gente necesita apoyo ahora, no inspecciones", ha argumentado.