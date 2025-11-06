El Gobierno de República Checa presenta su dimisión tras su derrota en las elecciones de octubre

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro saliente de República Checa, Petr Fiala, ha anunciado este jueves la dimisión de su gobierno, un mes después de su derrota en las elecciones legislativas y un día después de que el presidente del país, Petr Pavel, citara la próxima el vencedor, Andrej Babis, para tratar la formación del nuevo gabinete.

"Haremos todo lo posible para garantizar que la transferencia de poder sea lo más pacífica y digna posible", ha declarado Fiala en una comparecencia, que ha utilizado para hacer balance de estos cuatro años de gobierno. "Entregamos una República Checa en mucho mejor estado que cuando la asumimos", ha afirmado.

Una declaración que también ha aprovechado para lanzar un dardo al futuro gobierno encabezado previsiblemente por el derechista Babis, primer ministro entre 2017 y 2021. "Espero que más allá de grandes promesas que endeudarán a las futuras generaciones, al menos continúe realizando los cambios necesarios", ha dicho.

Fiala ha anunciado que se desplazará este jueves a la residencial oficial de presidente para hacerle entrega de la renuncia de su gabinete, que como marca la Constitución, se produce un día después de la sesión inaugural de la nueva Cámara de Diputados, en la que Babis y sus socios contarán con 108 de los 200 escaños.

"Desde la oposición vigilaremos de cerca los pasos del nuevo gobierno", ha señalado Fiala, quien ha descartado ofrecer consejo alguno a Babis. "Ya fue primer ministro, no los necesita", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que su gabinete seguirá en funciones hasta que se nombre uno nuevo, informa la prensa local.

El partido ANO (Sí) de Babis logró 72 escaños y logró un acuerdo de coalición con otras dos fuerzas de derechas, Libertad y Democracia Directa (SPD) y AUTO. Pese a ello, puede que el proceso de prolongue después de que Pavel ya le advirtiera de que ha de explicar un conflicto de intereses relacionado con sus empresas.