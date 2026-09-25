El Gobierno de República Checa tendrá que hacer frente a una moción de censura a dos semanas de las elecciones locales

Archivo - El primer ministro de República Checa, Andrej Babis. - Vostárek Josef/CTK/dpa - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Checa, encabezado por el primer ministro Andrej Babis, tendrá que hacer frente próximamente a una moción de censura presentada este viernes por los principales partidos de la oposición a tan solo dos semanas de las elecciones locales previstas para los días 9 y 10 de octubre.

La oposición ha acusado al Gobierno de atacar a la judicatura, los medios de comunicación y las ONG que operan en el país, además de no lograr gestionar debidamente la deuda nacional. El debate sobre la moción, que podría durar varios días, comenzará el martes, según fuentes cercanas al asunto.

Para lograr la caída del Gobierno la moción debe contar con 101 votos a favor en el Parlamento checo, que cuenta con 200 escaños, si bien el propio Babis ha dicho no estar preocupado. "Nos mantenemos unidos", ha señalado, antes de afirmar que el Gobierno "aprovechará esta oportunidad para exponer las mentiras de los opositores", tal y como ha recogido la cadena pública CT.

Las elecciones de octubre servirán para poner a prueba al Ejecutivo de coalición, formado por el partido de Babis, el populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), el ultraderechista Libertad y Democracia Directa (SPD) y el partido Automovilistas por Sí Mismos, que llegó al cargo en diciembre de 2025.

La oposición también espera utilizar el pleno del martes para abordar el presupuesto de cara al próximo año y el conflicto de intereses sin resolver que afecta a Babis en torno a su conglomerado empresarial Agrofert, un gigante de unas 250 empresas que recibe millones de euros en fondos de la Unión Europea.