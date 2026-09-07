El Gobierno de Serbia solicita al presidente disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic - Marko Dimic/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Serbia, liderado por el primer ministro Duro Macut, ha solicitado este lunes al presidente, Aleksandar Vucic, que disuelva la Asamblea Nacional y convoque elecciones parlamentarias anticipadas tras más de un año de protestas estudiantiles en el país y en medio de las críticas internacionales por los homenajes al criminal de guerra Ratko Mladic, excomandante serbobosnio condenado en 2017 por un tribunal de La Haya.

"Las elecciones nunca han sido un signo de debilidad del Estado. Son prueba de la fuerza indomable de una Serbia democrática que confía en su pueblo sin reservas. Y nosotros confiamos en los ciudadanos de Serbia, creemos en una Serbia unida", ha declarado Macut durante una reunión con su gabinete, que ha aprobado la propuesta en una sesión extraordinaria.

El primer ministro ha afirmado que, hasta la elección de un nuevo Ejecutivo, sus ministros seguirán desempeñando sus funciones con normalidad. "Si bien nuestro mandato tiene fin, la responsabilidad hacia el Estado continúa cada día", ha aseverado, según ha recogido la cadena de televisión pública RTS.

Vucic había declarado previamente que convocaría elecciones anticipadas, previsiblemente para que se celebraran el 18 o el 25 de octubre. Ahora, el presidente serbio tendrá que emitir un decreto disolviendo el Parlamento en un plazo de 72 horas.

Esto se produce en medio de las tensiones a nivel político en el país, cuyo proceso de adhesión a la Unión Europea permanece paralizado ante los vínculos de Vucic --del conservador Partido Progresista Serbio-- con Rusia, la falta de alineación de Serbia con la política exterior comunitaria y las acusaciones de retroceso en materia democrática.

Los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno desde noviembre de 2024, cuando el colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad mató a 16 personas. Insatisfechos con las respuestas del Gobierno, salieron en masa a las calles e incluso forzaron en abril del año pasado la dimisión del entonces primer ministro y antiguo alcalde de Novi Sad, Milos Vucevic.

A las críticas por su gestión de la tragedia se suman las recientes condenas a nivel internacional por el cortejo fúnebre en honor al excomandante serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció el 27 de agosto mientras cumplía cadena perpetua en una cárcel de La Haya tras ser condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad.