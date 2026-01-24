El Gobierno sirio anuncia una prórroga de 15 días del alto el fuego pactado con las FDS

Mandos del Ministerio de Defensa de Siria - MINISTERIO DE DEFENSA DE SIRIA

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Siria ha anunciado este sábado una prórroga de 15 días en las operaciones a partir de las 23.00 horas del 24 de enero sin mencionar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las milicias kurdo-árabes que controlan el noreste del país.

La decisión pretende facilitar la operación de Estados Unidos para transferir a presos de Estado Islámico desde el noreste de Siria a Irak después de que Washington confirmara el envío de 150 sospechosos en las últimas horas.

Previamente, el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas sirias emitieron un comunciado en el que advertían a las FDS y a las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) del peligro de seguir con las "violaciones" del acuerdo de alto el fuego anunciado el pasado 19 de enero.

Además, ha anunciado la apertura de corredores humanitarios en la provincia de Hasaka para facilitar la entrega de ayuda en colaboración con los ministerios pertinentes.

Este mismo sábado las FDS han avisado que el Ejército sirio todavía sigue atacando sus posiciones en el noreste de Siria en una violación del alto el fuego firmado la semana pasada y que ahora mismo corre serio peligro.

Cabe recordar que las FDS y sus aliados han denunciado que hay elementos de Estado Islámico combatiendo codo con codo junto a las fuerzas de Damasco, lideradas por el presidente de transición y antiguo líder yihadista Ahmed al Shara.