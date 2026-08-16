El Gobierno sirio investiga posibles torturas policiales que han dejado a un joven en coma en el oeste de Siria

Archivo - Imagen de un militar sirio apostado en Latakia - Europa Press/Contacto/Yang Zhen - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior sirio ha anunciado el comienzo de una investigación sobre las posibles torturas infligidas a un joven a manos de la Policía en la campiña de Latakia, en el oeste del país.

El joven, Mohamed Ghamira, se encuentra ahora mismo en estado de coma después de pasarse tres días detenido en la comisaría de Al Haffah.

La familia ha denunciado que Ghamira, detenido por un presunto robo, recibió varias palizas durante 72 horas con la circunstancia de que padece hemofilia, una enfermedad que impide al cuerpo cortar cualquier tipo de hemorragia.

La familia ha asegurado al portal de noticias sirio Enab Baladi que los agentes fueron avisados de la enfermedad que padecía el joven. Su hermano, Mustafa Ghamira, asegura que Mohamed salió de la comisaría con hemorragia cerebral y hemorragia interna, y acabó sufriendo tres paros cardíacos casi consecutivos.

Finalmente los médicos del Hospital Universitario Tishreen en Latakia consiguieron reanimar al joven pero nada han podido hacer por ahora para sacarlo del coma en el que lleva desde esta semana. Su estado actual es "extremadamente crítico".

El ministro del Interior sirio, Anas Jattab, ha prometido una investigación inmediata de lo ocurrido "Cualquier infracción o exceso por parte de elementos del Ministerio del Interior será tratado con firmeza dentro de los marcos legales y procedimientos establecidos, y todo infractor recibirá su justo castigo, sea quien sea, tan pronto como se completen las investigaciones", ha asegurado en redes sociales.

Las autoridades sirias que lidera el ex yihadista Ahmed al Shara se han comprometido desde su llegada al poder, a principios de 2025, a defender los derechos humanos ignorados sistemáticamente durante décadas de dinastía Al Assad, tal y como han exigido los aliados internacionales del Gobierno sirio, con Estados Unidos a la cabeza, a cambio de reintegrar al país tras años de relativo aislamiento durante la guerra civil.