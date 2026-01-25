El Gobierno somalí celebra la incorporación de la oposición al diálogo nacional y promete acelerar el proceso electoral

Archivo - Diputados votan en las elecciones de Somalia en 2022 - Europa Press/Contacto/Hassan Bashi - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha celebrado la decisión de la principal alianza opositora del país, el Consejo para el Futuro de Somalia, de incorporarse a los diálogos nacionales de unidad convocados para el próximo 1 de febrero y prometido que hará todo lo posible para acelerar un proceso electoral ahora mismo estancado.

El Consejo para el Futuro de Somalia anunció su entrada en estas conversaciones para intentar resolver la situación de parálisis política que se va agravando con el paso de las semanas porque todavía no hay fecha para declarar elecciones y el mandato actual expira el 15 de mayo.

La oposición, no obstante, ha puesto como condición que el presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, abandone su política de reformas constitucionales destinadas a imponer el sufragio universal porque entienden que, con tan poco tiempo, su imposición es tarea prácticamente imposible debido a la compleja realidad política del país.

Sin abordar específicamente esta petición, el Consejo Consultivo Nacional que encabezan el presidente somalí y el primer ministro del país, Hamza Abdi Barre, han acogido "con satisfacción el apoyo del Consejo Futuro a la invitación a las Consultas Nacionales convocadas por el Gobierno".

En una reunión por videoconferencia celebrada este pasado sábado, los reunidos han acordado "la aceleración de las elecciones unipersonales para los consejos locales y los estados regionales", dando a entender que permanecen incólumnes en su adopción del sufragio universal.

Hay que tener en cuenta que esta situación está agravada por la lucha contra las organizaciones yihadistas Al Shabaab y Estado Islámico, y por la crisis con otro estado separatista, Somalilandia, cuya independencia ha sido reconocida recientemente por Israel por motivos estratégicos dada su proximidad geográfica con Yemen, donde la insurgencia hutí ha lanzado ataques contra suelo israelí en represalia por su ofensiva en Gaza.

Es por ello que la oposición espera que las conversaciones, en lugar de reformas constitucionales, aborden en su lugar temas más proritarios como la seguridad nacional, en particular la lucha contra Al Shabaab y Estado Islámico, y la necesidad de alcanzar "un consenso sobre un marco electoral para las instituciones federales".