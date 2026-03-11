El Gobierno de Sudán pide a EEUU que declare como "terrorista" a las RSF además de a Hermanos Musulmanes

Archivo - Enfrentamientos entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido en El Fasher (Sudán) - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sudanés asegurado que ha tomado nota de la decisión de Estados Unidos de declarar como "organización terrorista" a la rama sudanesa de Hermanos Musulmanes a principios de semana y ha pedido que dé el mismo paso con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"El Gobierno cree que todos los grupos que violan el Derecho Humanitario Internacional y que cometen terrorismo, crímenes de guerra y contra la humanidad en Sudán deberían ser declarados grupos terroristas", ha manifestado el Ministerio de Exteriores a través de un comunicado en redes, en el que ha indicado que Jartum es consciente la decisión de Washington.

En este contexto, ha demandado a las autoridades estadounidenses una respuesta a sus peticiones para que las RSF sean declaradas también como grupo terrorista, ya que sus crímenes de "genocidio y terrorismo" y violaciones del Derecho Humanitario han quedado probados, según han asegurado las autoridades del país.

Asimismo, Jartum ha aprovechado para reafirmar su compromiso "inquebrantable" a la hora de condenar todas las formas de terrorismo y extremismo violento "sin excepciones".

La petición de Sudán llega después de que Washington anunciara su decisión de incluir a la rama sudanesa de la organización islamista Hermanos Musulmanes en su lista de grupos terroristas, menos de dos meses después de dar este mismo paso con otras filiales del grupo en países de Oriente Próximo.

Las RSF, acusadas por Naciones Unidas de numerosas atrocidades y crímenes de guerra y contra la comunidad en el marco del conflicto desatado en abril de 2023, aplaudieron la decisión de Estados Unidos, al considerarla un reflejo de "la creciente conciencia internacional sobre el inmenso sufrimiento del pueblo sudanés".

ARABIA SAUDÍ CELEBRA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

Entre lo países de la región, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha expresado en una llamada este miércoles con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, la satisfacción de su país ante la decisión de su Ejecutivo.

"Su alteza el príncipe Faisal ha mostrado la satisfacción de Arabia Saudí ante la designación de los Hermanos Musulmanes en Sudán como organización terrorista por parte de Estados Unidos", ha informado su cartera en un comunicado.

Durante su conversación con Rubio, el ministro saudí ha reafirmado el compromiso de su país con todo lo que contribuya a la estabilidad en la región, a la vez que ha aprovechado para intercambiar sus impresiones sobre los ataques iraníes contra Arabia Saudí y otros países de Oriente Próximo, en medio de la guerra desatada por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán.