El Gobierno de Zimbabue aprueba una enmienda para extender dos años más el mandato del presidente

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zimbabue ha aprobado este martes un proyecto de enmieda constitucional para extender el mandato de presidente, Emmerson Mnangagwa, de cinco a siete años en medio de sus intentos por mantenerse en el cargo.

La legislación ha sido presentada este martes por el ministro de Justicia, Ziyambi Ziyambi, durante una reunión del gabinete celebrada en la capital, Harare, y contempla también la elección del presidente por el Parlamento con una mayoría de dos tercios, en lugar de por sufragio directo.

"El objetivo de esta reforma es reducir las perturbaciones relacionadas con las elecciones, mejorar la continuidad de las políticas, permitir tiempo suficiente para la implementación de proyectos nacionales a largo plazo y promover la estabilidad política y económica", ha afirmado, según ha recogido la cadena estatal ZBC.

Esto se produce después de que su partido, el gobernante ZANU-PF, aprobara enmendar la Constitución de 2013 el pasado mes de octubre para extender el mandato del presidente hasta 2030, una medida que la oposición ha catalogado de ilegal.

Mnangagwa --quien accedió al poder tras el golpe de Estado de 2017 contra Robert Mugabe--, obtuvo un segundo mandato tras imponerse en las presidenciales celebradas en agosto con un 52 ciento de los votos, en medio de las denuncias de fraude por parte del líder de la opositora Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), Nelson Chamisa, quien se hizo con el 44 por ciento de los apoyos.

El presidente, que no puede presentarse a un tercer mandato, aseguró anteriormente que no tenía intención de aferrarse al poder, si bien sus partidarios han animado a Mnangagwa a permanecer en el cargo en medio de las tensiones por la sucesión dentro del ZANU-PF.

El principal candidato a suceder a Mnangagwa, el exgeneral del Ejército Constantino Chiwenga, ha sido acusado recientemente de actos de traición. Según la Constitución, un presidente solo puede estar al frente del país durante dos mandatos de cinco años cada uno.