Gordon Brown pide la creación de un tribunal internacional que juzgue crímenes contra la infancia

Archivo - El ex primer ministro británico y enviado especial de la ONU para Educación Global, Gordon Brown, en un acto en Londres. - Victoria Jones/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro británico y actual enviado especial de Naciones Unidas para la educación global, Gordon Brown, ha pedido este jueves la creación de un tribunal penal internacional dedicado específicamente a los crímenes contra la infancia, en medio de la polémica generada por la muerte de cerca de 180 estudiantes en la escuela femenina de Minab, en la provincia de Hormozgán, en el inicio de la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una carta publicada por el diario británica 'The Guardian', Brown subraya que este episodio "ha sacudido hasta lo más profundo la conciencia del mundo". El ataque se produjo mientras las clases estaban en curso y redujo el edificio escolar a escombros, apunta Gordon, para recalcar que los padres que habían enviado a sus hijas a la escuela, "descubrieron minutos después que las aulas se habían convertido en fosas comunes".

En este sentido, y sin entrar en la autoría del ataque que por el momento Estados Unidos no ha reconocido, el enviado especial de Naciones Unidas pide que la comunidad internacional tome nota para rendir cuentas sobre este tipo de ataques. "Independientemente de sobre quién recaiga finalmente la culpa, la masacre en la escuela no es un hecho aislado", ha lamentado.

El ex primer ministro británico subraya así que, ante la gravedad de los crímenes, una opción "sería la creación de un tribunal penal internacional dedicado específicamente a los crímenes contra la infancia". "Dicho órgano complementaría la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, centrando su atención en el bombardeo de escuelas, los secuestros de alumnos y las milicias que esclavizan a niños y niñas", ha abogado.

Brown defiende que otra posible vía es adoptar protocolos especiales en el seno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros sistemas judiciales, "para procesar los ataques contra instalaciones educativas".

De todos modos, reitera que lo relevante es enviar un mensaje "inequívoco". "Independientemente de dónde operen o bajo las órdenes de quién actúen, no habrá ningún lugar donde esconderse para aquellos líderes que permitan ataques contra los niños", ha sostenido.

MANTENER AULAS ABIERTAS EN LAS HORAS MÁS NEGRAS

En este sentido, ante la crisis en Irán tras los ataques masivos estadounidenses e israelíes, el ex dirigente laborista recalca la importancia de "mantener las escuelas abiertas y seguras en medio de la guerra". "Significa algo más que las horas que los niños pasan en un aula; es la promesa de algo más allá de los escombros. Para los niños, las aulas representan estabilidad; para los padres, señalan que la vida, por frágil que sea, continuará", ha indicado.

Es por ello que ha apostado por mantener las aulas abiertas "incluso en las horas más oscuras de un conflicto", ya que continuar con la educación de los niños "es mantener la esperanza en medio de la devastación".

"Cuando una escuela logra reabrir después de un ataque, se convierte en un acto visible de desafío frente a quienes permitirían que las comunidades devastadas por la guerra se hundieran en una desesperación interminable", ha remachado.