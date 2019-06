Gove se declara dispuesto a retrasar todavía más el Brexit si ve cerca un acuerdo con la Unión Europea

Publicado 09/06/2019 15:33:09 CET

LONDRES, 9 Jun. (Reuters/EP) -

Michael Gove, candidato para reemplazar a la primera ministra británica Theresa May, se ha declarado dispuesto a retrasar el Brexit unos días o semanas más allá de la fecha actual de salida, el 31 de octubre, si Reino Unido estuviera cerca de firmar un acuerdo con la Unión Europea.

"Si estamos al 95 por ciento de conseguirlo el 31 de octubre, ¿tendría realmente sentido tirar por la borda ese progreso y decir 'de todos modos, nos vamos sin alcanzar un acuerdo'?", ha manifestado.

Gove se ha sumado a otros candidatos a la sucesión de la primera ministra Theresa May al frente del Gobierno. Por ejemplo, el ex ministro de Exteriores Boris Johnson había anunciado que se negaría a pagar la denominada "factura de divorcio" del Brexit que asciende a 39.000 millones de libras (cerca de 44.000 millones de euros) si la Unión Europea no ofrece "mejores condiciones" para la salida de Reino Unido de la UE.

Así, Johnson ha señalado en una entrevista en el periódico 'Sunday Times' que el pago solo se realizará cuando haya una "mayor transparencia" sobre el camino a seguir. "Siempre pensé que sería extraordinario que nos pusiésemos de acuerdo para firmar el cheque antes de cerrar un acuerdo final", ha añadido.

Jeremy Hunt, ministro de Asuntos Exteriores y también candidato, había asegurado este domingo que la canciller alemana, Angela Merkel, estaría dispuesta a renegociar el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE.

Hunt ha explicado en declaraciones a la cadena Sky News que durante los actos por el aniversario del Desembarco de Normandía o Día D pudo hablar con Merkel y le dijo que estaría dispuesta a "negociar el paquete" de medidas si el nuevo primer ministro tiene "el enfoque adecuado".