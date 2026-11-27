Archivo - Imagen de archivo de un carguero con cientos de migrantes a bordo frente a la isla griega de Creta. - GUARDIA COSTERA DE GRECIA - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han defendido este viernes la utilización de centros de migrantes en terceros países, como es el caso de Ruanda, para "evitar que se repitan casos como el de Ceuta", donde se produjo a finales de julio la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 migrantes en la ciudad autónoma.

El ministro de Migración de Grecia, Thanos Plevris, ha señalado así que esta política --aprobada también por países como Austria, Dinamarca, Alemania y Países Bajos-- supone una "herramienta poderosa" para gestionar los casos de migrantes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas pero no pueden ser deportados a sus países de origen.

En su intervención en el Parlamento, el ministro griego ha indicado que estos centros funcionarán conforma a la legislación europea y estarán "sujetos a supervisión internacional".

"El proceso de asilo tiene sentido cuando se devuelve a alguien a quien se le ha denegado el asilo", ha afirmado Plevris en respuesta a una pregunta de María Komninaka, diputada del Partido Comunista que representa a la isla de Lesbos, uno de los principales puntos de entrada de migrantes de país. "Estamos hablando del derecho de los griegos a que nadie venga aquí en contra de nuestra voluntad", ha aclarado.

Así, ha explicado que el Gobierno ha aprobado una ley en virtud de la cual las personas condenadas por residir de forma ilegal en Grecia se enfrentaran a penas de prisión a menos que acepten marcharse voluntariamente y ha afirmado que la medida había incrementado las salidas y los retornos.

Plevris ha subrayado, además, que los centros forman parte del marco jurídico de la UE y que serían supervisados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Ademas, ha asegurado que el país está en contacto con la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).

"Esto no resuelve el problema, pero es una poderosa herramienta de presión", ha manifestado, si bien diputados de la oposición han criticado duramente estos planes por considerarlos "campos de concentración modernos" y han acusado al Gobierno y a la UE de "regatear con las vidas de personas obligadas a huir de sus hogares".