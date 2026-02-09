Grecia y Turquía se enzarzan por avisos marítimos por unos ejercicios navales griegos en el mar Egeo

Archivo - Militares griegos participan en un desfile del Ejército en Atenas. - Europa Press/Contacto/Giannis Papanikos - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grecia y Turquía han intercambiado este lunes una serie de avisos marítimos relativos a la navegación, por unos ejercicios militares navales y aéreos de Grecia en el mar Egeo a los que Turquía ha respondido reiterando su jurisdicción sobre esas aguas, en un nuevo choque que llega tan solo dos días de la visita del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, a Ankara para reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

La advertencia a la navegación, conocida como Navtex, fue enviada esta mañana por autoridades portuarias de islas griegas en relación con un ejercicio militar planificado en el Egeo oriental. En concreto, la estación en la isla de Lemnos informó de que se reservaba un área marítima, que se extiende desde el este de la isla de Quíos hasta las zonas septentrionales de Samos e Icaria, para el ejercicio naval y aéreo de las Fuerzas Armadas griegas.

En estos ejercicios, conocidos con el nombre de Triaina, participan unidades de la Armada y la Fuerza Aérea griega, en unas maniobras previstas para el lunes sin uso de munición real, ha informado el diario 'Kathimerini'. La Autoridad Civil de Aviación Helénica ha emitido un aviso similar relativo al espacio aéreo.

Según añade el medio griego, Turquía respondió a este mensaje con otra comunicación en la que reitera sus reclamaciones sobre la jurisdicción al este del meridiano 25 y objetando la autoridad de Grecia para emitir este tipo de avisos.

Este mensaje de las autoridades turcas ha sido respondida por otra nota de lado de la autoridad de aviación de Grecia declarando "nulo" el aviso y reafirmando que es la única autoridad competente para realizar este tipo de notificaciones en la región de información de vuelo de Atenas.

Este choque se suma al tira y afloja retórico entre Grecia y Turquía a cuenta de la jurisdicción de las aguas en el Mediterráneo oriental, un asunto que llegó a un punto máximo de las tensiones en 2020 cuando la Unión Europea llegó a imponer sanciones contra petroleros y empresarios implicados en tareas de exploración de hidrocarburos en la zona.

A estos ejercicios le siguen este martes otras operaciones navales bilaterales entre el Ejército de Turquía y el de Pakistán. "El objetivo del ejercicio es mejorar la interoperabilidad y la cooperación militar entre las fuerzas navales de estos dos países amigos y hermanos", informó el Ministerio de Defensa turco.

El rifirrafe llega a solo dos días de la visita de Mitsotakis a Ankara para, precisamente, evitar una escalada de las tensiones en aguas del Egeo y mantener los canales de comunicación abiertos con las autoridades turcas. La reunión con Erdogan buscaba mandar la señal de que el clima de tensión está controlado y que no es necesaria la mediación de terceros actores entre Grecia y Turquía.