Un grupo de abogados acusa al Supremo israelí de "forzar" la retirada de un candidato palestino a las elecciones

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Israel (archivo) - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de abogados Adalah ha acusado este viernes al Tribunal Supremo de Israel de "forzar" la retirada del candidato palestino israelí y presidente del partido Balad, Sami Abú Shehadé, de las elecciones previstas para este mes de octubre después de que este decidiera finalmente retirarse de la contienda electoral siguiendo las recomendaciones de la corte.

La organización ha declarado en un comunicado que "ha sido apartado de las elecciones al Parlamento israelí después de que el Supremo dejara claro que procedería a su inhabilitación", un caso que es da por primera vez desde que se promulgó la llamada "ley de descalificación" en 1985.

"No existe fundamento jurídico para ello. Ninguna de las pruebas presentadas contra Abú Shehadé contiene llamamiento alguno a la violencia. Por el contrario, sus décadas de labor pública y política como activista de defensa de los Derechos Humanos, miembro de la Knesset y dirigente de partido demuestran su oposición constante e inequívoca a la violencia de cualquier tipo, así como su compromiso con la paz, la justicia y la igualdad", ha defendido el grupo en un comunicado.

Así, ha lamentado que se autorice la participación de "listas judías de extrema derecha cuyos líderes han incitado abiertamente a la violencia contra los palestinos y han realizado declaraciones que equivalen a una incitación al genocidio".

"Al dejar claro que lo inhabilitaría, el Tribunal Supremo avaló dos vías diferenciadas para la participación política: una para los israelíes judíos y otra para los palestinos, cuyos líderes pueden ser excluidos de las elecciones a causa de un único artículo publicado".

"La postura adoptada por el tribunal socava tanto el derecho de los ciudadanos palestinos a presentarse a las elecciones como su derecho a la representación política", ha lamentado.

La medida llega después de que los nueve magistrados del tribunal anunciaran que apoyaban por mayoría la inhabilitación del político y proponían que este se retirara por voluntad propia de la carrera electoral para evitar un fallo oficial al respecto.

La semana pasada, la Comisión Electoral Central de Israel aprobó inhabilitar a varios diputados opositores, entre ellos Ofer Cassif, del Partido Comunista Israelí, por negar la existencia de Israel como un "Estado judío y democrático", además de Abú Shehadé.