Un grupo de abogados tacha una condena por "incitación indirecta al terrorismo" de "persecución" de palestinos israelíes

Archivo - 08 October 2023, Berlin: An Israeli flag flies in front of the Brandenburg Gate during a solidarity rally for Israel. Photo: Annette Riedl/dpa - Annette Riedl/Dpa - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, ha denunciado este jueves "una campaña de persecución estatal contra los ciudadanos palestinos de Israel" tras la condena de un tribunal israelí a dos líderes sociales, el abogado Ahmad Jalifa y Mohamad Taher Jabarin, por "incitación indirecta al terrorismo" e "identificación con una organización terrorista", por liderar una protesta pacífica contra la guerra en 2023.

Así lo ha recogido la organización civil en un comunicado en el que ha informado de la sentencia dictada en la víspera por el Tribunal de Primera Instancia de Haifa contra "los líderes comunitarios" Ahmad Jalifa y Mohamad Taher Jabarin, condenados por "incitación indirecta al terrorismo" e "identificación con una organización terrorista".

"Los cargos se derivan de su participación en una protesta pacífica contra la guerra de Gaza, celebrada el 19 de octubre de 2023 en Umm al Fahm, la ciudad árabe más grande del centro de Israel. La protesta tuvo lugar tras la masacre en el Hospital Al Ahli de Gaza el 17 de octubre de 2023, doce días después del inicio de la guerra", ha transmitido Adalah, que ha indicado también que "el tribunal absolvió a los líderes comunitarios del cargo de "incitación directa al terrorismo".

Según la organización, "la acusación contra ellos se basó únicamente en cánticos políticos tradicionales y bien establecidos, coreados durante la manifestación, y no en ningún acto concreto", un argumento con escaso respaldo en la jurisprudencia, ya que "no se habían presentado acusaciones previas por corear tales consignas en manifestaciones celebradas durante las décadas anteriores a esta".

"Los cánticos no incluían llamamientos a la violencia ni referencias a organizaciones prohibidas por la ley, como confirmaron la policía y los testimonios de los testigos del Estado durante el proceso", ha precisado el Centro, que afea que "el tribunal sostuvo que la combinación de estos cánticos, pocos días después del 7 de octubre, podía considerarse 'incitación indirecta'", un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, "sin tener en cuenta el contexto inmediato de la protesta".

Asimismo, ha denunciado que el tribunal también condenó a los líderes comunitarios por "identificación" con una organización terrorista, un crimen penado con un máximo de tres años de prisión, "sin especificar en la sentencia a qué organización se refería" y adoptando "la interpretación de la Fiscalía sobre las consignas, haciendo caso omiso del contexto y la interpretación pericial presentada por la defensa".

"Nos enfrentamos a un tribunal claramente político, que está ayudando al Estado a reprimir la actividad política de los ciudadanos palestinos de Israel. Desde el primer día del proceso judicial, quedó claro que el tribunal se basaría en interpretaciones vagas, extraídas del contexto de la manifestación, interpretaciones que socavan el principio de justicia, como se refleja en la sentencia", ha lamentado Adalah, que ha reivindicado que sus argumentos legales "deberían haber llevado a la absolución total o al sobreseimiento de la acusación".

DENUNCIA UNA "PERSECUCIÓN ESTATAL CONTRA LOS CIUDADANOS PALESTINOS"

En este contexto, la organización ha mantenido que "esta decisión forma parte de una campaña de persecución estatal contra los ciudadanos palestinos de Israel desde octubre de 2023". "Representa un enjuiciamiento sin precedentes de la libertad de expresión, que criminaliza la protesta política legítima de los ciudadanos palestinos, reprime su libertad de expresión y genera un efecto disuasorio", ha aseverado.

"Este caso, en el que el Estado acusó de manera severa e injusta a líderes comunitarios en virtud de la Ley Antiterrorista, tiene claramente la intención de enviar una advertencia intimidatoria a la población palestina en Israel", denuncia Adalah, que ha prometido "continuar luchando contra esta flagrante injusticia utilizando todos los medios legales disponibles".