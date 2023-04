Un grupo armado palestino anuncia la ejecución de un espía

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo armado palestino La Guarida del León ha anunciado este domingo la ejecución de un "traidor", un palestino que supuestamente espiaba para Israel.

El grupo ha informado de que ha "liquidado" al sospechoso en un escueto mensaje publicado en Telegram que no da más información sobre su identidad ni sobre los hechos de los que se le acusa, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

"Nos dirigimos a todos los traidores que venden su religión, su conciencia, su honor y su nación", ha advertido el grupo.

La Comisión Independiente de los Derechos Humanos, un organismo público palestino, ha informado de la muerte el sábado por la tarde de un individuo "acusado de espiar para la ocupación israelí".

La Comisión ha subrayado que nadie debe "tomarse la justicia por su mano" y ha advertido de que las ejecuciones extrajudiciales pueden provocar el "caos". El organismo ha señalado que la traición es un "crimen atroz" que debe ser juzgado y castigado en los tribunales.

El Ejército ha matado en los últimos meses a varios miembros de La Guarida del León, un grupo que opera fundamentalmente en la región de Nablús, en Cisjordania.