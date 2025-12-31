Un grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Gelsenkirchen, Alemania

Agentes de Policía trazan un cordón a la entrada de la sucursal de una caja de ahorros afectada por un robo en Gelsenkirchen - Christoph Reichwein/dpa

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades alemanas han cifrado este martes en cerca de 30 millones de euros el valor del botín sustraído de la bóveda de una caja de ahorros en Gelsenkirchen por parte de un grupo de ladrones que habrían accedido a la cámara realizando un agujero en una de las paredes de la misma.

"Perpetradores desconocidos aprovecharon la tranquilidad de las vacaciones navideñas para perforar una cámara acorazada con un taladro grande y registrar las cajas de seguridad del interior", reza un comunicado emitido por la Policía de la ciudad, que ha precisado que los autores "accedieron al edificio de la caja de ahorros a través de un aparcamiento y huyeron con los objetos robados".

En otro comunicado compartido este martes, la Policía de Gelsenkirchen ha cifrado en "decenas de millones" los daños causados. En concreto, según fuentes de seguridad citadas por la agencia alemana dpa, el robo habría afectado a cerca de 3.200 cajas de seguridad, afectando así a más de 2.500 clientes, mientras que las estimaciones preliminares de los investigadores rondan los 30 millones de euros, lo que posicionaría el robo como uno de los mayores robos a una entidad bancaria en la historia reciente del país germano.

El asalto, llevado a cabo el lunes, fue descubierto después de que saltase una alarma contra incendios, aunque las autoridades no han detenido a ningún sospechoso hasta el momento. La Policía de Gelsenkirchen ha explicado que dicha alarma había sido activada dos días antes, aunque ni los propios agentes ni los Bomberos desplazados entonces al lugar "encontraron indicios de daños" a su llegada.

Con todo, el cuerpo policial ha anunciado que sus efectivos han logrado las primeras pistas de la investigación, después de que varios testigos hayan situado a múltiples hombres con bolsas grandes en la escalera de un aparcamiento adyacente en la noche del sábado al domingo.

Al revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia del propio aparcamiento, los agentes han destacado un Audi RS 6 negro saliendo del aparcamiento la madrugada del lunes, alrededor de la hora estimada del robo. En el interior del vehículo viajaban "hombres enmascarado, uno de los cuales accionó la barrera de salida", reza el comunicado. "La matrícula había sido robada previamente en Hannover", agrega.

En este contexto, el texto pide "a los testigos que puedan aportar información sobre el delito o los autores que se pongan en contacto" con el cuerpo.

El robo ha alarmado a los clientes de la sucursal afectada, que ha pedido a los afectados que eviten acudir a la misma mientras coordinan "con la aseguradora cómo llevar adelante el proceso de indemnización de la manera más favorable posible para los clientes".

La Policía, por su parte, ha desplegado varias patrullas y ordenado el cierre total de la sucursal después de que varias personas lograran ingresar al vestíbulo.