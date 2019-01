Guaidó celebra al apoyo recibido por parte del agregado militar de la Embajada venezolana en Washington

Publicado 27/01/2019 0:21:35 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autoproclamado presidente "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha dado la bienvenida a las declaraciones del agregado militar de la Embajada venezolana en Washington, el coronel José Luis Silva Silva, que ha reconocido al hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional venezolana como mandatario legítimo del país latinoamericano.

"Pude ver y tomar nota del mensaje enviado por el Coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington. Ante eso damos la bienvenida a él y a todos los que con honestidad se quieran apegar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la voluntad del pueblo venezolano", ha manifestado Guaidó a través de su perfil oficial de Twitter.

No obstante, ha apuntado que "como institución legítima y responsable estamos trabajando para verificar toda la información".

El agregado militar ha anunciado hace unas horas su ruptura con el presidente Nicolás Maduro y el reconocimiento del autoproclamado Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela, según ha informado el diario 'Miami Herald'.

"Como agregado de Defensa venezolano en Estados Unidos no reconozco al señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela", ha afirmado Silva en una entrevista telefónica con el diario de Miami.

"Mi mensaje para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, para todo el que lleve un arma, es que por favor no ataque al pueblo. También somos parte del pueblo y hemos tenido suficiente de un Gobierno que ha traicionado los principios más básicos y se ha vendido a otros países", ha añadido.

Momentos más tarde, el portal digital venezolano 'Efecto Cocuyo' ha publicado un vídeo en el que aparece el propio Silva, donde ha solicitado "al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de las Fuerzas Armadas" que reconozcan a Guaidó como "único presidente legítimo".

Silva y otros enviados diplomáticos venezolanos en Estados Unidos recibieron orden de volver a Venezuela tras la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por Maduro después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconociera a Guaidó como presidente legítimo.

En declaraciones a 'El Nuevo Herald' Silva ha asegurado que la mayoría de los diplomáticos estadounidenses destinados en Estados Unidos comparten este rechazo a Maduro. "Un alto porcentaje de diplomáticos no están de acuerdo con la usurpación de poderes de Maduro, pero siempre hay miedo a lo que pueda pasar a los familiares en Venezuela y la incertidumbre de lo que pueda pasar en un país extranjero", ha añadido. Silva es coronel de la Guardia Nacional.

"Incluso ahora la diplomacia es prisionera de una minoría que sistemáticamente se ha hecho con el poder en nuestro país", ha argumentado.

"¡Basta! Dejen atrás el control ilegal de nuestro territorio y el poder ejecutivo. Los líderes son millonarios a espaldas del pueblo. Capitanes, comandantes: piensen en lo que sufren. No olviden a sus esposas para que puedan conseguir leche para sus hijos. No olviden a sus madres y padres que no pueden conseguir pastillas para la hipertensión", ha agregado. "¡Basta ya! Reconozcamos al hombre que conforme a la ley es el verdadero presidente de Venezuela, Juan Guaidó", ha apostillado.