La Guaira, Venezuela, recupera sus redes de electricidad (75%), agua (68%) y vías (90%), según Delcy Rodríguez

Una mujer se sienta sobre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Una mujer se sienta sobre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela - Europa Press/Contacto/STR
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 29 junio 2026 6:06
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MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este domingo de los avances en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto que sacudió el país el pasado miércoles y que ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos.

"Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación", ha indicado la mandataria en un discurso grabado.

Asimismo, Rodríguez ha señalado que, durante la jornada del domingo, los equipos de rescate han "recuperado personas con vida, y por lo tanto las labores (de búsqueda y rescate) no se suspenden".

En cuanto a los profesionales de estas unidades, la dirigente ha prometido que no se va "a cansar de darles las gracias", y ha agradecido su trabajo a los rescatistas llegados "de todo el país", a Bomberos, al personal de protección civil y al de seguridad ciudadana (y) a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que "han trabajado incansablemente", así como a las brigadas internacionales que se han sumado a esta labor de salvamento y rescate.

"Nosotros seguiremos trabajando desplegados por los territorios afectados y específicamente con gran concentración de los esfuerzos del Gobierno nacional en el Estado de La Guaira", ha destacado Delcy Rodríguez.

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